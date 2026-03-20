WhatsApp als Kanal

Gehen Sie dazu einfach in den Reiter Aktuelles und klicken Sie neben Kanäle auf das Plus-Symbol. Wählen Sie anschliessend die Option Kanal erstellen aus. Legen Sie ein aussagekräftiges, nicht geschütztes Profilbild fest sowie einen Namen und eine Beschreibung. Klicken Sie auf Kanal erstellen, Bild 4.

Kann ich einen privaten oder einen geheimen Kanal gründen?

Nein, das ist nicht möglich. Jeder Kanal, den Sie erstellen, ist öffentlich und kann von allen WhatsApp-Nutzern gefunden und abonniert werden.

Sehen Kanal-Abonnenten meinen Namen und meine Handynummer?

Nein, als Administrator eines Kanals sind Sie Ihren Mitgliedern gegenüber anonym. Wenn Sie etwas veröffentlichen, erscheint als Ver­fasser der Nachricht immer der gewählte Kanalname.

Kann ich auch andere Nutzer zu Administratoren machen?

Dies ist im Moment leider nicht möglich. Bisher ist auch unklar, ob WhatsApp diese Funktion jemals integrieren wird.

Was muss ich bei einem eigenen «WhatsApp Kanal» rechtlich beachten?

WhatsApp ist keine rechtsfreie Zone. Sie sind für die Inhalte, die Sie teilen, verantwortlich. Nutzen Sie als Profilbild beispielsweise ein fremdes Foto ohne Erlaubnis, kann der Urheber Sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Das Gleiche gilt für Inhalte, die Sie im Kanal posten. Schreiben Sie beispielsweise einen beleidigenden Beitrag über eine Person oder veröffentlichen einen Link zu einer dubiosen Website, können Sie dafür belangt werden.

Wie lösche ich einen eigenen Kanal?

Öffnen Sie den Verlauf Ihres Kanals und tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte. Wählen Sie dort Kanalinfo. Es öffnet sich die Übersicht Ihres Kanals. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf Kanal löschen.

Spannende Kanäle

Swiss National Teams

Da es sich bei den «WhatsApp Kanälen» noch um ein neues Feature handelt, ist die Auswahl überschaubar. Trotzdem gibt es bereits etliche spannende Kanäle – auch aus der Schweiz. Hier sind fünf Tipps:

In diesem Kanal informiert Sie der Schweizer Fussballverband über alles, was in der Welt der beiden Schweizer Nationalteams geschieht. Nebst offiziellen News und Ankündigungen gibt es sehr viele spannende Blicke hinter die Kulissen – etwa Videos, die den Alltag der Fussballstars zeigen.

The Dodo

Der perfekte Kanal für alle Tierfreunde. Hier gibt es jeden Tag lustige und herzerwärmende Videos; ideal, wenn Sie dem stressigen Alltag etwas entkommen möchten oder ein wenig «Good News» nötig haben.

Netflix

Netflix ist unbestritten der weltweit populärste Streaming-Dienst. Im offiziellen Kanal des Unternehmens ist immer sehr viel los. Zum einen gibt es monatlich eine Programmvorschau, sodass Ihnen kein spannender Titel mehr entgeht. Netflix teilt aber auch regel­mässig spannende Hintergrundinfos über seine Produktionen – sozusagen das, was Sie früher als Bonusmaterial auf der DVD oder Blu-Ray gehabt hätten.

SRF News

Wenn Sie sich auch ausserhalb der Technikwelt auf dem Laufenden halten möchten, bietet sich der Kanal von SRF News an. Jeden Tag gibt es dort einen Beitrag mit den wichtigsten News des Tages. So behalten Sie ganz einfach den Überblick über die allgemeine Newslage – selbst, wenn Sie kaum Zeit zum Lesen haben.

BSC Young Boys

Die Schweizer Fussballclubs haben den neuen «WhatsApp Kanälen» bisher noch keine Beachtung geschenkt. Zumindest Fans der Berner Young Boys dürfen sich allerdings freuen. Der Club ist nicht nur einer der wenigen Fussballvereine mit einem «WhatsApp Kanal», sondern teilt dort auch fleissig interessante Updates und spannende Fotos aus der Berner Fussballwelt.