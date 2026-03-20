WhatsApp-Tipps
WhatsApp als Kanal
Der Begriff «WhatsApp Kanäle» beschreibt eine neue Funktion. Bei dieser können Sie sogenannten Kanälen (englisch: Channels) zu Themen folgen, die Sie interessieren. Das kann zum Beispiel ein Unternehmen, eine Website, ein Verein und sogar eine Privatperson sein, Bild 1.
Sind Sie einem Kanal beigetreten, können Sie alle Beiträge einsehen, die in diesem Kanal veröffentlicht werden. Bei einem Unternehmen sind das zum Beispiel Produktaktionen oder Produkte-News. Beiträge, die älter als 30 Tage sind, verschwinden aus dem Kanalverlauf.
Was ist der Unterschied zu den WhatsApp-Gruppen?
Im Gegensatz zu WhatsApp-Gruppen, in denen Sie mit anderen interagieren, kann bei einem «WhatsApp Kanal» nur der Administrator Nachrichten veröffentlichen. Sie sind also ein passives Mitglied. Immerhin können Sie Ihre Gefühlslage über eine Nachricht mittels Emojis ausdrücken – ähnlich wie bei Facebook-Posts, Bild 2.
Wieso kann ich bei «Kanälen» keine Nachrichten schreiben?
WhatsApp möchte die Kanäle als eine Art News-Feed positionieren. Mit diesem soll es unkompliziert möglich sein, viele Nutzerinnen und Nutzer direkt in WhatsApp zu erreichen, ohne, dass jeder Post in einer unübersichtlichen Diskussion endet. Das ist für grössere Dorfvereine mit einigen Dutzend Mitgliedern genauso praktisch wie für Unternehmen mit Millionen Fans.
Wie finde ich die Kanäle?
Öffnen Sie WhatsApp und wählen Sie den Reiter Aktuelles aus. Unter dem Bereich Status sehen Sie neu den Abschnitt Kanäle. Dort werden Ihnen auch gleich einige Kanäle vorgeschlagen, die Sie interessieren könnten. Möchten Sie alle verfügbaren Kanäle anschauen, klicken Sie auf Alle anzeigen. Haben Sie einen spannenden Kanal gefunden, klicken Sie einfach auf Abonnieren.
Wie kann ich aus einem «Whatsapp Kanal» austreten?
Öffnen Sie den Verlauf des Kanals und tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte. Wählen Sie Nicht mehr abonnieren aus.
Wie kann ich Kanäle finden, die mich interessieren?
Leider ist die Such- und Sortierfunktion bislang nicht sehr umfangreich. Aktuell können Sie Kanäle in der Suche nur nach Aktivität, Popularität, Neuheit und Land sortieren. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, innerhalb der Kanalverzeichnisse zu suchen. Klicken Sie dazu oben rechts auf das Lupen-Symbol und suchen Sie zum Beispiel nach Marken und Firmennamen. Alternativ können Sie auch einzelne Stichworte zu Ihren Interessen eingeben, zum Beispiel Sport, Bild 3.
Eigenen Kanal startenWhatsApp erlaubt allen Nutzern, eigene Kanäle zu starten. Dafür gibt es keine speziellen Anforderungen. Allerdings sollten Sie das eine oder andere beachten. Mit folgenden Tipps geht es ganz leicht.
Wie erstelle ich einen eigenen «Whatsapp Kanal»?
Gehen Sie dazu einfach in den Reiter Aktuelles und klicken Sie neben Kanäle auf das Plus-Symbol. Wählen Sie anschliessend die Option Kanal erstellen aus. Legen Sie ein aussagekräftiges, nicht geschütztes Profilbild fest sowie einen Namen und eine Beschreibung. Klicken Sie auf Kanal erstellen, Bild 4.
Kann ich einen privaten oder einen geheimen Kanal gründen?
Nein, das ist nicht möglich. Jeder Kanal, den Sie erstellen, ist öffentlich und kann von allen WhatsApp-Nutzern gefunden und abonniert werden.
Sehen Kanal-Abonnenten meinen Namen und meine Handynummer?
Nein, als Administrator eines Kanals sind Sie Ihren Mitgliedern gegenüber anonym. Wenn Sie etwas veröffentlichen, erscheint als Verfasser der Nachricht immer der gewählte Kanalname.
Kann ich auch andere Nutzer zu Administratoren machen?
Dies ist im Moment leider nicht möglich. Bisher ist auch unklar, ob WhatsApp diese Funktion jemals integrieren wird.
Was muss ich bei einem eigenen «WhatsApp Kanal» rechtlich beachten?
WhatsApp ist keine rechtsfreie Zone. Sie sind für die Inhalte, die Sie teilen, verantwortlich. Nutzen Sie als Profilbild beispielsweise ein fremdes Foto ohne Erlaubnis, kann der Urheber Sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Das Gleiche gilt für Inhalte, die Sie im Kanal posten. Schreiben Sie beispielsweise einen beleidigenden Beitrag über eine Person oder veröffentlichen einen Link zu einer dubiosen Website, können Sie dafür belangt werden.
Wie lösche ich einen eigenen Kanal?
Öffnen Sie den Verlauf Ihres Kanals und tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte. Wählen Sie dort Kanalinfo. Es öffnet sich die Übersicht Ihres Kanals. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf Kanal löschen.
Spannende KanäleDa es sich bei den «WhatsApp Kanälen» noch um ein neues Feature handelt, ist die Auswahl überschaubar. Trotzdem gibt es bereits etliche spannende Kanäle – auch aus der Schweiz. Hier sind fünf Tipps:
Swiss National Teams
In diesem Kanal informiert Sie der Schweizer Fussballverband über alles, was in der Welt der beiden Schweizer Nationalteams geschieht. Nebst offiziellen News und Ankündigungen gibt es sehr viele spannende Blicke hinter die Kulissen – etwa Videos, die den Alltag der Fussballstars zeigen.
The Dodo
Der perfekte Kanal für alle Tierfreunde. Hier gibt es jeden Tag lustige und herzerwärmende Videos; ideal, wenn Sie dem stressigen Alltag etwas entkommen möchten oder ein wenig «Good News» nötig haben.
Netflix
Netflix ist unbestritten der weltweit populärste Streaming-Dienst. Im offiziellen Kanal des Unternehmens ist immer sehr viel los. Zum einen gibt es monatlich eine Programmvorschau, sodass Ihnen kein spannender Titel mehr entgeht. Netflix teilt aber auch regelmässig spannende Hintergrundinfos über seine Produktionen – sozusagen das, was Sie früher als Bonusmaterial auf der DVD oder Blu-Ray gehabt hätten.
SRF News
Wenn Sie sich auch ausserhalb der Technikwelt auf dem Laufenden halten möchten, bietet sich der Kanal von SRF News an. Jeden Tag gibt es dort einen Beitrag mit den wichtigsten News des Tages. So behalten Sie ganz einfach den Überblick über die allgemeine Newslage – selbst, wenn Sie kaum Zeit zum Lesen haben.
BSC Young Boys
Die Schweizer Fussballclubs haben den neuen «WhatsApp Kanälen» bisher noch keine Beachtung geschenkt. Zumindest Fans der Berner Young Boys dürfen sich allerdings freuen. Der Club ist nicht nur einer der wenigen Fussballvereine mit einem «WhatsApp Kanal», sondern teilt dort auch fleissig interessante Updates und spannende Fotos aus der Berner Fussballwelt.
- Was ist der Unterschied zu den WhatsApp-Gruppen?
- Wieso kann ich bei «Kanälen» keine Nachrichten schreiben?
- Wie finde ich die Kanäle?
- Wie kann ich aus einem «Whatsapp Kanal» austreten?
- Wie kann ich Kanäle finden, die mich interessieren?
- Wie erstelle ich einen eigenen «Whatsapp Kanal»?
- Kann ich einen privaten oder einen geheimen Kanal gründen?
- Sehen Kanal-Abonnenten meinen Namen und meine Handynummer?
- Kann ich auch andere Nutzer zu Administratoren machen?
- Was muss ich bei einem eigenen «WhatsApp Kanal» rechtlich beachten?
- Wie lösche ich einen eigenen Kanal?
- Swiss National Teams
- The Dodo
- Netflix
- SRF News
- BSC Young Boys
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