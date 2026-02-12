WhatsApp für Profis

WhatsApp hat sich in den vergangenen zehn Jahren von einem simplen Messenger zu einem vielseitigen Kommunikationswerkzeug entwickelt. Besonders in den letzten zwölf Monaten hat der Dienst nochmals einige neue Features erhalten – von smarter Mediennutzung über Sicherheitsfunktionen bis zu Werkzeugen für die Gruppenkommunikation.

Dieser Artikel richtet sich an alle, die WhatsApp bereits auf ihrem Smartphone nutzen und wissen möchten, welche Werkzeuge und Tricks sich wirklich lohnen und den Messenger noch praktischer machen. Ganz gleich, ob Sie ein iPhone oder ein Android-Gerät verwenden: Die folgenden Tipps und Anleitungen bringen mehr Übersicht, Komfort sowie Sicherheit in Ihre WhatsApp-Nutzung.

Nachrichten bearbeiten

Eine der nützlichsten Neuerungen der letzten Jahre in WhatsApp: Bereits gesendete Nachrichten können nachträglich bearbeitet werden. Das hilft insbesondere dann, wenn sich ein Tippfehler eingeschlichen oder man sich missverständlich ausgedrückt hat. So geht das nachträgliche Korrigieren: