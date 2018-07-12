WhatsApp: So halten Sie WhatsApp-Bilder aus Ihrer Galerie raus

Gehen Sie in die Einstellungen von WhatsApp. Wählen Sie den Punkt Chat. Android: Entfernen Sie das Häkchen beim Punkt Medien in der Galerie speichern. iOS: Schalten Sie den Kippschalter beim Punkt In Aufnahmen speichern nach links, sodass er grau statt grün ist.

Nun bleiben die Bilder in WhatsApp und tauchen nicht mehr in der Galerie auf. Einziges Problem: Bilder, die Sie machen, können Sie nun nicht mehr direkt aus der Galerie mit WhatsApp teilen, da der Messenger keinen Zugriff auf die Galerie mehr hat. Sie müssen erst in WhatsApp den Kontakt oder die Gruppe auswählen und danach das Bild hochladen.

Hinweis: Für Android ist die Funktion offenbar noch nicht flächendeckend ausgerollt.