WhatsApp: So können Sie die Schriftart ändern

WhatsApp beherbegt eine geheime Zweitschrift, wussten Sie das? Es ist eine Maschinenschrift. Es sieht dann also so aus, als wäre die Nachricht mit einer Oldschool-Schreibmaschine verfasst worden. Der Schlüssel zu dieser neuen Schrift ist das sogenannte Gravis-Zeichen. Wir zeigen, wies geht.

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Öffnen Sie WhatsApp und einen beliebigen Chat. Tippen Sie unten links auf die Taste ?123, danach auf #+= Wählen Sie Apostroph, und halten Sie es gedrückt. Das Gravis-Zeichen ist das äusserste Zeichen. Fügen Sie dies dreimal in die Nachricht ein (```). Schreiben Sie Ihre Nachricht (ohne Abstand zwischen dem Zeichen und der Nachricht). Fügen Sie das Gravis-Zeichen abermals ohne Abstand dreimal ein (```).

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