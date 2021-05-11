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Florian Bodoky
11. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.

WhatsApp

WhatsApp: So können Sie die Schriftart ändern

Bei WhatsApp kann man fett schreiben, kursiv oder auch durchgestrichen. Nicht viele Leute wissen aber, dass es eine versteckte Zweitschrift gibt.
© (Quelle: PCtipp.ch)

WhatsApp beherbegt eine geheime Zweitschrift, wussten Sie das? Es ist eine Maschinenschrift. Es sieht dann also so aus, als wäre die Nachricht mit einer Oldschool-Schreibmaschine verfasst worden. Der Schlüssel zu dieser neuen Schrift ist das sogenannte Gravis-Zeichen. Wir zeigen, wies geht.

iOS

  1. Öffnen Sie WhatsApp und einen beliebigen Chat.
  2. Tippen Sie unten links auf die Taste ?123, danach auf #+=

  3. Wählen Sie Apostroph, und halten Sie es gedrückt.
  4. Das Gravis-Zeichen ist das äusserste Zeichen. Fügen Sie dies dreimal in die Nachricht ein (```).
  5. Schreiben Sie Ihre Nachricht (ohne Abstand zwischen dem Zeichen und der Nachricht).
  6. Fügen Sie das Gravis-Zeichen abermals ohne Abstand dreimal ein (```).

Android

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie WhatsApp und einen beliebigen Chat.
  2. Tippen Sie unten links auf die Taste ?123, danach auf =\<
  3. Wählen Sie das äusserste Apostroph, das Gravis-Zeichen und zwar dreimal (```).
  4. Schreiben Sie Ihre Nachricht (ohne Abstand zwischen dem Zeichen und der Nachricht).
  5. Fügen Sie das Gravis-Zeichen abermals ohne Abstand dreimal ein (```).

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