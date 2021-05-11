11. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.
WhatsApp: So können Sie die Schriftart ändern
Bei WhatsApp kann man fett schreiben, kursiv oder auch durchgestrichen. Nicht viele Leute wissen aber, dass es eine versteckte Zweitschrift gibt.
WhatsApp beherbegt eine geheime Zweitschrift, wussten Sie das? Es ist eine Maschinenschrift. Es sieht dann also so aus, als wäre die Nachricht mit einer Oldschool-Schreibmaschine verfasst worden. Der Schlüssel zu dieser neuen Schrift ist das sogenannte Gravis-Zeichen. Wir zeigen, wies geht.
iOS
- Öffnen Sie WhatsApp und einen beliebigen Chat.
- Tippen Sie unten links auf die Taste ?123, danach auf #+=
- Wählen Sie Apostroph, und halten Sie es gedrückt.
- Das Gravis-Zeichen ist das äusserste Zeichen. Fügen Sie dies dreimal in die Nachricht ein (```).
- Schreiben Sie Ihre Nachricht (ohne Abstand zwischen dem Zeichen und der Nachricht).
- Fügen Sie das Gravis-Zeichen abermals ohne Abstand dreimal ein (```).
Android
- Öffnen Sie WhatsApp und einen beliebigen Chat.
- Tippen Sie unten links auf die Taste ?123, danach auf =\<
- Wählen Sie das äusserste Apostroph, das Gravis-Zeichen und zwar dreimal (```).
- Schreiben Sie Ihre Nachricht (ohne Abstand zwischen dem Zeichen und der Nachricht).
- Fügen Sie das Gravis-Zeichen abermals ohne Abstand dreimal ein (```).
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