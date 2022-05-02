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Florian Bodoky
2. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.

WhatsApp

WhatsApp-Status stummschalten – so gehts!

So schaltet man Statusmeldungen unter WhatsApp stumm.
© (Quelle: PCtipp.ch)

WhatsApp Bilder als Statusmeldungen ist der Story-Funktion von Instagram nachempfunden. Allerdings lassen sich dort User nicht Abonnieren oder De-Abonnieren – alle Kontakte, die man hat, werden angezeigt, wenn diese einen Status gepostet haben. Zum Glück kann man einzelne Kontakte auf Statusbasis stummschalten (der Message-Kontakt ist dadurch nicht beeinträchtigt.

  1. Tippen Sie in WhatsApp auf den Reiter Status.
  2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt und wischen Sie nach Links
  3. Tippen Sie auf Stumm.
  4. Nun wechselt der Kontakt in die Kategorie Stumme Meldungen und wird nicht mehr in der Story-Abfolge gezeigt.
  5. Tippen Sie auf den Reiter Stumme Meldungen und wischen Sie bei dem Kontakt wieder nach Links, um die Stummschaltung aufzuheben

Hinweis: Dies ist die iOS-Version. Wies bei Android geht, sehen Sie hier.

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