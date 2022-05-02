2. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.
WhatsApp-Status stummschalten – so gehts!
So schaltet man Statusmeldungen unter WhatsApp stumm.
WhatsApp Bilder als Statusmeldungen ist der Story-Funktion von Instagram nachempfunden. Allerdings lassen sich dort User nicht Abonnieren oder De-Abonnieren – alle Kontakte, die man hat, werden angezeigt, wenn diese einen Status gepostet haben. Zum Glück kann man einzelne Kontakte auf Statusbasis stummschalten (der Message-Kontakt ist dadurch nicht beeinträchtigt.
- Tippen Sie in WhatsApp auf den Reiter Status.
- Wählen Sie den gewünschten Kontakt und wischen Sie nach Links
- Tippen Sie auf Stumm.
- Nun wechselt der Kontakt in die Kategorie Stumme Meldungen und wird nicht mehr in der Story-Abfolge gezeigt.
- Tippen Sie auf den Reiter Stumme Meldungen und wischen Sie bei dem Kontakt wieder nach Links, um die Stummschaltung aufzuheben
Hinweis: Dies ist die iOS-Version. Wies bei Android geht, sehen Sie hier.
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