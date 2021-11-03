Das Wichtigste rund um VPN

IKEv2 ist in der Leistung vergleichbar mit OpenVPN, es ist allerdings nicht quelloffen. Das von Cisco und Microsoft entwickelte Protokoll ist dafür auf vielen Betriebssystemen bereits eingerichtet. Das macht die Verwendung auf Windows, macOS und iOS einfacher.

WireGuard hat das Potenzial, die nahe Zukunft der VPN-Dienste zu dominieren. Das Protokoll ist deutlich schneller als OpenVPN oder IKEv2. Standardmässig hat WireGuard allerdings noch einige Sicherheitsprobleme, die ein VPN-Anbieter für sein Angebot ausmerzen muss. Bei guten VPN-Anbietern sollte das der Fall sein. Genau wissen kann man es allerdings nicht.

Was die Verschlüsselung angeht, kommt hauptsächlich der Advanced Encryption Standard (AES) zum Zug. Dabei sollte AES-128 ausreichen. AES-256 ist zwar theoretisch sicherer, bietet aber im Alltag kaum einen Mehrwert, verbraucht im Gegenzug dazu aber mehr Systemleistung, was die Verbindung verlangsamen kann.

Zuletzt braucht eine VPN-Verbindung einen Server. Dieser verwaltet die Anfragen, die Sie über die VPN-Verbindung senden, und leitet diese an den Webdienst weiter. Als Nutzer interessieren Sie vor allem zwei Dinge: Wie schnell ist die Verbindung zum Server und wo steht der Server? Die Verbindungsgeschwindigkeit kann leider variieren. Je nachdem, wie ausgelastet der Server ist, wie weit der Server von Ihnen entfernt und wie gut die Verbindung zwischen Ihnen und dem Server gerade ist. Server in weit entfernten Orten sind logischerweise langsamer als Server in Ihrer Nähe. Falls Sie VPN vor allem für die Privatsphäre verwenden, verbinden Sie sich am besten mit einem Schweizer Server (oder einem anderen Land in Ihrer Nähe). Falls Sie per VPN eine Geoblockade umgehen möchten (zum Beispiel, um bestimmte Inhalte eines anderen Landes anzuschauen), wählen Sie einen Server in einem passenden Land. Idealerweise immer noch eines in der Nähe Ihres Standorts und mit guten Datenschutzgesetzen.

Warum ein VPN?

Die Gründe für eine VPN-Verbindung variieren. Die häufigsten Argumente kreisen jedoch um Sicherheit, Privatsphäre und Geoblocking. Eine VPN-Verbindung verschlüsselt Datenströme und anonymisiert Nutzer online und kann so verhindern, dass Dritte einen Nutzer ausspionieren. Das ist gerade in Ländern mit schwachen Datenschutzgesetzen relevant, beispielsweise im Vereinigten Königreich oder in den USA, wo die Regierung respektive Unternehmen fast frei über private Daten verfügen können. In der Schweiz und der EU steht der Datenschutz zum Glück noch auf stabileren Beinen. Hierzulande schützt ein VPN eher vor legalen, aber möglicherweise dennoch unerwünschten Tracking-Methoden oder illegaler Datensammlung.

Der zweite grosse Anwendungszweck eines VPNs ist das Umgehen von Geoblocking. Während das Internet in seiner Entstehungszeit noch ein fast utopischer Raum ausserhalb politischer Grenzen war, haben sich die irdischen Nationen längst eingemischt und ihre Regeln, Gesetze und natürlich Politik mitgebracht. Entsprechend trifft man online immer häufiger auf Meldungen wie «Dieser Inhalt ist in Ihrem Land nicht verfügbar», meist aufgrund von komplizierten Rechtssituationen, Bild 3. Mit einer VPN-Verbindung lassen sich diese geografischen Sperren häufig umgehen. Dafür müssen Sie nur herausfinden, in welchen Ländern der gewünschte Inhalt verfügbar ist. Dann verbinden Sie sich mit einem VPN-Server in diesem Land und voilà: Die Webseite denkt, Sie befänden sich im «richtigen» Land und gibt den Inhalt frei.