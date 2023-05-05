Die wichtigsten kostenlosen Software-Alternativen

Der Begriff «Open Source» (Deutsch: offene Quelle) wird für Software verwendet, deren Code öffentlich ist und von Dritten geändert, genutzt und weiterentwickelt werden darf. Darunter fallen sowohl Entwicklungen von Einzelpersonen, die ihre Projekte teilen, als auch von Software-Firmen, die so Entwicklungskosten sparen und Marktanteile gewinnen möchten.

Nebst vielen praktischen kleinen Tools sind so auch professionelle Software-Lösungen entstanden, die es mit kostenpflichtiger Software von grossen Playern wie Microsoft oder Adobe problemlos aufnehmen können. Wir haben uns die wichtigsten Open-Source-Programme für den Alltag angeschaut und auf ihre Tauglichkeit überprüft.

Office-Suite: LibreOffice

Download und Installation

LibreOffice bietet sich als Alternative zu den Office-Programmen von Microsoft an. Es umfasst die Textverarbeitung Writer, die Tabellenkalkulation Calc, die Präsentations-Software Impress, das Datenbankmanagementsystem Base, den Formeleditor Math und mit Draw auch ein Programm zum Zeichnen.

Das Software-Paket kann unter der Adresse libreoffice.org/download/download heruntergeladen werden. Wählen Sie beim Installationsdialog die Option Typisch, damit alle wichtigen Komponenten eingerichtet werden.

Erste Schritte

Wenn Sie nach der Installation die einzelnen Software-Module von LibreOffice suchen, werden Sie nicht fündig. Sie finden aber eine Desktop-Verknüpfung, die LibreOffice heisst, hinter der sich der Zugang zu allen Programmen verbirgt, Bild 1.