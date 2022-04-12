Die wichtigsten Tipps für Windows-11-Einsteiger

Noch unter Windows 10 bot der Rechtsklick auf eine freie Stelle der Taskleiste auch den Kontextmenübefehl Task-Manager an. Der ist nun weg, aber dennoch nicht weit entfernt. Sie kommen einfach auf einem anderen Weg dorthin. Der Rechtsklick auf das Startmenü-Symbol von Windows 11 oder die Tastenkombination Windowstaste+X bieten den Befehl Task-Manager weiterhin, Bild 1. Noch schneller gehts mit dem altbekannten Shortcut Ctrl+Shift+Esc.

Windows-X-Menü

Öffnen Sie das erwähnte Kontextmenü am besten stets per Windowstaste+X. Genau wie schon unter Windows 10 sind darin einzelne Buchstaben unterstrichen, wenn Sie das Tastenkürzel verwenden. Der unterstrichene Buchstabe zeigt Ihnen, was Sie als Nächstes drücken könnten, um einen der erwähnten Befehle auszuführen. Windowstaste+X, gefolgt von einem T, öffnet den Task-Manager, Windowstaste+X und G den Geräte-Manager und der wichtigste Shortcut für den Feierabend ist Windowstaste+X, gefolgt von zweimal R. Diese Tastenkombination steht für das Herunterfahren.

Tastenkombinationen und Touchpad-Gesten

Tastenkombinationen

Einige Tastenkombinationen dürften Ihnen schon von Windows 10 her geläufig sein, manche sind neu oder bewirken leicht geänderte Aktionen. Eine Auswahl zeigen wir hier.

Action Center (Schnelleinstellungen): Windowstaste+A

Aktive Anwendungen/Desktops: Windowstaste+Tab

Desktop anzeigen: Windowstaste+D

Explorer starten: Windowstaste+E

Snap-Layouts anzeigen: Windowstaste+Z

Snipping Tool öffnen: Windowstaste+Shift+S

Spracheingabe aktivieren: Windowstaste+H

Suche öffnen: Windowstaste+S

Widgets öffnen: Windowstaste+W

Fensterwechsel: Alt+Tab

Zwischenablageverlauf: Windowstaste+V

Touchpad-Gesten

Auf Notebooks mit einem Touchpad gibt es verschiedene Gesten, die es sich auszuprobieren lohnt. Folgend die wichtigsten:

Aktive Apps und Desktop-Verwaltung: Fahren Sie auf dem Touchpad mit drei Fingern nach oben.

Fahren Sie auf dem Touchpad mit drei Fingern nach oben. Desktop-Wechsel: Sind mehrere Desktops vorhanden, wischen Sie mit vier Fingern auf dem Touchpad von links nach rechts oder umgekehrt, um zwischen diesen zu wechseln.

Sind mehrere Desktops vorhanden, wischen Sie mit vier Fingern auf dem Touchpad von links nach rechts oder umgekehrt, um zwischen diesen zu wechseln. Zwischen Apps wechseln: Fahren Sie mit drei Fingern auf dem Touchpad nach links oder rechts.

Startmenü und Ordner anpassen

Startmenü anpassen

Auch unter Windows 11 kommen standardmässig Apps mit, die Sie vielleicht nie brauchen. Möchten Sie TikTok, Amazon Prime oder Disney+ deinstallieren, erreichen Sie dies wie unter Windows 10 via Rechtsklick/Deinstallieren. Solange Sie nicht ganz sicher sind, ob Sie eine App brauchen (etwa die Xbox Game Bar ist schon seit Windows 10 nicht nur für Zocker interessant!), lösen Sie diese besser bloss vom Startmenü ab, anstatt sie komplett zu entfernen: Das geht per Rechtsklick/Von Start lösen. Auch das Verschieben Ganz nach oben wird geboten, Bild 2.