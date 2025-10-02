Widerspenstige Partition auf USB-Laufwerk loswerden

Neulich hatte ich wieder so einen Fall. Da war ein USB-Stick, den ich für Linux-Experimente benutzt hatte. Er war bootfähig und verfügte über eine EFI-Partition. Doch jetzt sollte der Stick nur noch als Speichermedium dienen, weshalb mich die überzähligen Partitionen störten.

Natürlich habe ich unter Windows zuerst zur Datenträgerverwaltung gegriffen. Doch in dieser waren nicht alle der unerwünschten Partitionen löschbar. Wie also weiter?

Die Lösung besteht in der Nutzung des Kommandozeilen-Werkzeugs Diskpart, dessen Nutzung wir hier schon einmal beschrieben haben.

Wichtig: Das Windows-Werkzeug Diskpart ist ein echter Totschläger, was das Entfernen von Partitionen betrifft. Ist beim Ausführen des Löschbefehls die falsche Platte ausgewählt, kann das missliebige Folgen haben. Konzentrieren Sie sich bei der Nutzung des Tools darauf, was Sie tun, und verifizieren Sie lieber doppelt und dreifach, ob Sie das Richtige zu tun beabsichtigen.

So gehts

Stöpseln Sie den USB-Stick ein. Entfernen Sie sicherheitshalber andere Speichergeräte (SD-Karten, weitere Sticks, angestöpselte Smartphones, externe Festplatten).

Werfen Sie einen Blick in die Datenträgerverwaltung, die Sie z. B. mit Windowstaste+R und Eintippen von Diskmgmt.msc starten können. Im unteren Teil sind die physischen Datenträger aufgelistet. Achten Sie auch auf die Laufwerksgrösse. In unserem Beispiel (ein altes Surface Pro 4) haben wir einen «Datenträger 0» mit 238,35 GB. Das ist die SSD, auf der das System installiert ist. Das ist einfach zu erkennen, weil sich u. A. das Windows-Laufwerk C: darauf befindet.

Darunter ist Datenträger 1 mit 57,84 GB aufgeführt. Weil keine anderen Laufwerke verbunden sind, weil die Grösse stimmt und weil «Wechseldatenträger» steht, muss dies offensichtlich der USB-Stick sein. Als dieser Screenshot entstand, waren die unerwünschten Partitionen schon weg.