Wie erstelle ich eine Backup-Batch-Datei?

Wichtig! Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn Sie durch Anwendung dieser Batchdatei Daten verlieren. So müssen Sie selber dafür sorgen, dass die Pfad-Angaben (Ordner- und Laufwerksnamen) stimmen bzw. müssen diese gegebenenfalls anpassen. Wenn Sie z.B. auf Laufwerk F: einen Ordner namens «Daten»haben, prüfen Sie, ob dieser wirklich erst umbenannt und dann gelöscht werden darf!

Hier Zeile für Zeile die Erklärung für den kryptischen Zeichensalat da oben:

Zeile 1: Die erste Zeile bewirkt, dass beim Starten der Batchdatei zuerst die Meldung «Btte alle Programme schliessen!» erscheint. Sie wollen ja keine Backups von geöffneten bzw. unvollständigen Dateien erstellen.

Zeile 2: Der Ping-Befehl in der zweiten Zeile ist ein Notbehelf, der eine Pause von ca. fünf Sekunden erzwingt. Die gibt Ihnen Zeit, Programme zu schliessen oder das Batch-File per Tastenkombination Ctrl+C abzubrechen.

Zeilen 3 und 4: Diese Befehle löschen auf dem Laufwerk F: ohne weitere Nachfrage sofort die vorletzten (!) Sicherungsordner.

Zeilen 5 und 6: Worauf dann diese beiden Befehle die Ordner der letzten (!) Datensicherung umbenennen (von «Daten» auf «ALT_Daten» sowie von «MP3» auf «ALT_MP3»). So haben Sie mindestens noch Zugriff auf zwei verschiedene Datenbestände.

Zeilen 7 und 8: Die beiden mit «xcopy» beginnenden Zeilen kopieren die gewünschten Ordner in einen Sicherungsordner auf dem Laufwerk F:. Die dahinter stehenden Schalter bewirken, dass alle Unterordner (/E) sowie System- und versteckte Dateien mitkopiert (/H) und die geschriebenen Dateien geprüft (/V) werden. Dank des Schalters /F zeigt die Batchdatei während des Kopiervorgangs auch an, welche Datei gerade kopiert wird.

Zudem: In Zeile Nr. 7 sehen Sie in der Angabe des Quellordners eine so genannte Variable, nämlich «%homepath%». Diese wird von Windows XP automatisch mit «\Dokumente und Einstellungen\IhrBenutzername\» gleichgesetzt. Zudem ist die Angabe des zu kopierenden Ordners (Eigene Dateien) in der Zeile 7 in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, weil die Ordnerangabe ein Leerzeichen enthält.

Wenn alles passt, können Sie in Zukunft die Batch-Datei ausführen, um die dort eingetragenen Ordner automatisch auf F: zu kopieren. Falls Sie lieber mit dem Windows-Taskplaner arbeiten, können Sie die Batch-Datei von diesem auch zu einer beliebigen Zeit regelmässig und automatisch starten lassen.