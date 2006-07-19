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Gaby Salvisberg
19. Jul 2006
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Wie erstelle ich eine Backup-Batch-Datei?

Ich möchte unter Windows zwecks Datensicherung regelmässig ein paar Ordner auf meine externe Festplatte kopieren. Das möchte ich nicht jedesmal von Hand machen, und ich will hierfür auch keine umfangreiche Backup-Software installieren. Eigentlich schwebt mir eine Lösung mittels Batch-Datei vor. Wie könnte eine solche aussehen?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Der DOS-Befehl «xcopy» kopiert ganze Ordner und kommt für genau diese Aufgabe wie gerufen. Erstellen Sie zum Beispiel mit dem Notepad-Editor eine neue Datei namens backup.bat.

Wir gehen in diesem Beispiel von folgenden Bedingungen aus: Sie wollen Ihren «Eigene Dateien»-Ordner auf Ihre Backup-Festplatte (F:) kopieren und dabei auch noch den Ordner mit den MP3-Dateien mitnehmen, der auf Laufwerk D: liegt. Dann wären dies die passenden Befehlszeilen für Ihre Batch-Datei:

Information

@echo Bitte alle Programme schliessen!ping -n 6 127.0.0.1 nulrd f:\ALT_Daten /S /Qrd f:\ALT_MP3 /S /Qren f:\Daten ALT_Datenren f:\MP3 ALT_MP3xcopy "C:\%homepath%\\Eigene Dateien" f:\Daten\ /E /V /H /Fxcopy D:\MP3 f:\MP3\ /E /V /H /F

Wichtig! Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn Sie durch Anwendung dieser Batchdatei Daten verlieren. So müssen Sie selber dafür sorgen, dass die Pfad-Angaben (Ordner- und Laufwerksnamen) stimmen bzw. müssen diese gegebenenfalls anpassen. Wenn Sie z.B. auf Laufwerk F: einen Ordner namens «Daten»haben, prüfen Sie, ob dieser wirklich erst umbenannt und dann gelöscht werden darf!

Hier Zeile für Zeile die Erklärung für den kryptischen Zeichensalat da oben:

Zeile 1: Die erste Zeile bewirkt, dass beim Starten der Batchdatei zuerst die Meldung «Btte alle Programme schliessen!» erscheint. Sie wollen ja keine Backups von geöffneten bzw. unvollständigen Dateien erstellen.

Zeile 2: Der Ping-Befehl in der zweiten Zeile ist ein Notbehelf, der eine Pause von ca. fünf Sekunden erzwingt. Die gibt Ihnen Zeit, Programme zu schliessen oder das Batch-File per Tastenkombination Ctrl+C abzubrechen.

Zeilen 3 und 4: Diese Befehle löschen auf dem Laufwerk F: ohne weitere Nachfrage sofort die vorletzten (!) Sicherungsordner.

Zeilen 5 und 6: Worauf dann diese beiden Befehle die Ordner der letzten (!) Datensicherung umbenennen (von «Daten» auf «ALT_Daten» sowie von «MP3» auf «ALT_MP3»). So haben Sie mindestens noch Zugriff auf zwei verschiedene Datenbestände.

Zeilen 7 und 8: Die beiden mit «xcopy» beginnenden Zeilen kopieren die gewünschten Ordner in einen Sicherungsordner auf dem Laufwerk F:. Die dahinter stehenden Schalter bewirken, dass alle Unterordner (/E) sowie System- und versteckte Dateien mitkopiert (/H) und die geschriebenen Dateien geprüft (/V) werden. Dank des Schalters /F zeigt die Batchdatei während des Kopiervorgangs auch an, welche Datei gerade kopiert wird.

Zudem: In Zeile Nr. 7 sehen Sie in der Angabe des Quellordners eine so genannte Variable, nämlich «%homepath%». Diese wird von Windows XP automatisch mit «\Dokumente und Einstellungen\IhrBenutzername\» gleichgesetzt. Zudem ist die Angabe des zu kopierenden Ordners (Eigene Dateien) in der Zeile 7 in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, weil die Ordnerangabe ein Leerzeichen enthält.

Wenn alles passt, können Sie in Zukunft die Batch-Datei ausführen, um die dort eingetragenen Ordner automatisch auf F: zu kopieren. Falls Sie lieber mit dem Windows-Taskplaner arbeiten, können Sie die Batch-Datei von diesem auch zu einer beliebigen Zeit regelmässig und automatisch starten lassen.

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