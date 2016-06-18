18. Jun 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Wie erstelle ich in Word/Excel ein Organigramm?
Wo sind in Office 365 bzw. Word, Excel oder PowerPoint eigentlich die Werkzeuge für Organigramme versteckt?
In früheren Office-Versionen waren die Organigramme etwas einfacher zu finden, und zwar über einen Weg wie Einfügen/Grafik/Organigramm. Das hat sich in den neueren Office-Versionen etwas geändert.
Lösung: Sei es in Word, in Excel oder in PowerPoint 2013, Sie finden das Organigramm am gleichen Ort – mit den gleichen Funktionen.
Wechseln Sie zum Reiter Einfügen und klicken Sie im Bereich Illustrationen auf SmartArt. Im neuen Fenster klicken Sie in der linken Spalte auf Hierarchie. Hier haben Sie verschiedene Organigrammvorlagen.
Wählen Sie eine aus und fügen Sie sie ein. Sie können diese nach Belieben erweitern, ausfüllen und anpassen. (PCtipp-Forum)
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