Wie heisst die Funktion KÜRZEN in englisch?

Selbstverständlich gibt es die Funktion "KÜRZEN" auch im englischen Excel. Sie lautet "TRUNC". Wenn Sie weitere Uebersetzungen benötigen, laden Sie sich am Besten die Datei "VBALISTE.XLS" herunter [1].

Auch andere Varianten für die 5er-Rundung finden Sie einige in unserem Kummerkasten [2]. Unter folgendem Link wird beispielsweise erklärt, wie Sie eine benutzerdefinierte Funktion erstellen können, um einen Wert auf 5 Rappen zu runden [3].