13. Jan 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Wie heisst die Funktion KÜRZEN in englisch?
Meine Frage bezieht sich auf die 5er-Rundung in Excel. Bisher habe ich immer die Formel «kürzen(20*(a1+b1)+0.5)/20» benutzt. Nun haben wir auf die englische Version gewechselt und ich finde die englische Funktion nicht. Gibt es diese, wenn ja wie heisst sie? Oder gibt es einen andere Lösung für die 5er-Rundung?
Selbstverständlich gibt es die Funktion "KÜRZEN" auch im englischen Excel. Sie lautet "TRUNC". Wenn Sie weitere Uebersetzungen benötigen, laden Sie sich am Besten die Datei "VBALISTE.XLS" herunter [1].
Auch andere Varianten für die 5er-Rundung finden Sie einige in unserem Kummerkasten [2]. Unter folgendem Link wird beispielsweise erklärt, wie Sie eine benutzerdefinierte Funktion erstellen können, um einen Wert auf 5 Rappen zu runden [3].
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