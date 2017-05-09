Wie kriege ich den Google-Kalender auf den Desktop?

Wer seine Termine hauptsächlich in einem Google-Kalender verwaltet, bekommt die zumindest auf dem Smartphone sehr einfach synchronisiert. Aber wie sieht es mit dem Desktop-PC aus?

Variante 1: Per Webbrowser. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Loggen Sie sich bei Google.ch mit Ihrem Google-Konto ein und besuchen Sie calendar.google.com. Das ist die Variante, die unter jedem Betriebssystem funktioniert. Die eignet sich auch, wenn Sie sich kurz einen fremden PC leihen, um Ihre Termine zu checken. Vergessen Sie in diesem Fall einfach nicht, sich danach wieder auszuloggen: oben rechts ein Klick auf Ihr Benutzersymbol, gefolgt von Abmelden.

Variante 2: In Thunderbird. Mozilla Thunderbird ist nicht nur ein gutes Mailprogramm, sondern kann auch ein paar Organizer-Aufgaben übernehmen. Eine Anleitung, wie Sie den Google-Kalender in Thunderbirds Kalender-Modul «Lightning» bringen, finden Sie hier: Google-Kalender in Thunderbird verwenden.

Variante 3: Oder haben Sie Outlook? Auch für dieses gibt es ein Add-On, mit dessen Hilfe Outlook sich den Google-Kalender einverleiben kann. Die Anleitung dazu finden Sie hier: Google-Kalender mit Outlook synchronisieren.

Variante 4: Windows 10. Man würde es zwar nicht erwarten, aber die Windows-10-eigene Kalender-App kommt ebenfalls mit dem Google-Kalender klar. Öffnen Sie die vorinstallierte Kalender-App. Klicken Sie im unteren linken Bereich aufs Zahnradsymbol für die Einstellungen. Nun erscheint rechts eine entsprechende Spalte. Klicken oder tippen Sie dort auf Konten verwalten.