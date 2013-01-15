Wie Sie PDFs richtig korrigieren

Seien Sie bitte nicht so höflich!

Das bringt uns zu einem weiteren Thema, nämlich zu unserer guten Kinderstube. Wir sind ja alle wahnsinnig gut erzogen, aber bei der Korrektur von PDF-Dateien sollten die gesellschaftlichen Gepflogenheiten über Bord geworfen werden – der Effizienz und dem besseren Verständnis zuliebe.

Wenn Sie ein Wort löschen möchten, streichen Sie mit dem «Durchstreichen»-Werkzeug darüber. Das wars. Verzichten Sie auf gut gemeinte Anmerkungen wie «Bitte dieses Wort löschen». Solche Kommentare bescheren Ihnen nur zusätzliche Arbeit, während sich der Empfänger bei jeder Anmerkung fragen muss, ob sie wichtig ist oder einfach nur aus Höflichkeitsfloskeln besteht. Sie haben Ihre Absicht bereits kundgetan, als Sie das Wort mit dem richtigen Werkzeug markiert haben. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

Und die restlichen Werkzeuge?

Die restlichen Werkzeuge spielen eher in der zweiten Liga oder variieren das Thema. Zusätzlich finden Sie ein Werkzeug, um gesprochene Notizen in ein PDF zu diktieren, aber erfahrungsgemäss ist das nicht jedermanns Sache.

Neben der Korrektur von Texten besteht aber auch noch die Möglichkeit, grafische Elemente einzuflechten, die gleichermassen Segen oder Fluch sein können – je nachdem, wie man sie einsetzt.

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Grafische Korrekturelemente

Grafische Korrekturelemente

Nicht immer geht es bei Korrekturen um Texte; stattdessen sollen Grafiken symbolisiert oder Änderungen am Layout gekennzeichnet werden. Diese Funktionen werden eingeblendet, wenn Sie den Bereich unter den Textkorrektur-Werkzeugen anklicken: