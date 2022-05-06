Win10/11: Methoden zum Starten im abgesicherten Modus

Mein Kollege Florian Bodoky hat in diesem Artikel schon gezeigt, wie Sie in einem Windows, in dem Sie bereits eingeloggt sind, in den abgesicherten Modus gelangen. Aber es kann Situationen geben, in denen Ihnen dieser Weg versperrt ist. Entweder öffnet sich vielleicht das Startmenü nicht. Oder Sie können sich im normalen Modus schon gar nicht erst einloggen. Oder Ihre Shift-Taste ist defekt (kann vorkommen). Gibts denn einen Plan B oder gar C zum Besuch des abgesicherten Modus? Klar, da gibts sogar mehrere!

Was ist der abgesicherte Modus überhaupt?

Der abgesicherte Modus bezeichnet unter Windows eine Art Wartungsmodus. In diesem werden keine Programme mitgestartet, ausserdem sind in diesem Modus nur die allernotwendigsten Standardgerätetreiber aktiv. Meist lässt sich zwischen verschiedenen abgesicherten Modi wählen, entweder mit oder ohne Netzwerkunterstützung oder ein abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung. Sie können einen solchen Modus verwenden, wenn ein Start im normalen Modus nicht erfolgreich ist oder wenn Sie versuchen wollen, eine besonders störrische Anwendung zu deinstallieren oder gesperrte Dateien zu löschen.

Nicht zuletzt ist der abgesicherte Modus in manchen Fällen auch geeignet, um ein versehentlich deaktiviertes Administrator-Konto wieder zu aktivieren.

Blick zurück: Früher liess sich der abgesicherte Modus erreichen, indem unmittelbar nach dem Einschalten nach den BIOS-Meldungen die F8-Taste gedrückt wurde, um den abgesicherten Modus aus dem Bootmenü aufzurufen. Das ist unter Windows 10 keine Option mehr, ausser man schaltet das veraltete Bootmenü wieder ein.

Auf der nächsten Seite gehts zu den alternativen Startmöglichkeiten des abgesicherten Modus.

Aufgepasst! Falls Bitlocker aktiv ist, beachten Sie hierzu unbedingt den entsprechenden Hinweis meines Kollegen in diesem Artikel. Ausserdem finden Sie zu Bitlocker hier einen zwar schon älteren, aber weitgehend zumindest sinngemäss noch gültigen ausführlichen Artikel.

Alternative 1: Via Einstellungen

Ingehen Sie zu. Klicken Sie in der linken Spalte aufund benutzen Sie im rechten Teil unter «Erweiterter Start» den Punkt. Damit wird Ihnen Windows Gelegenheit geben, den abgesicherten Modus zu wählen.

In Windows 11 fast gleich: Öffnen Sie Start/Einstellungen, gehen Sie in der linken Spalte zu System und im rechten Teil zu Wiederherstellung. Auch da finden Sie Erweiterter Start und den Jetzt neu starten-Knopf.