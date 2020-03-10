Win10: Datei-Hashes bequem per Skript prüfen

Das Berechnen eines Datei-Hashes nach MD5- oder SHA256-Standard ist in vielen Situationen nützlich und bei einigen fortgeschrittenen Usern fast alltäglich:

Mittels SHA256-Hash können Sie bei zwei scheinbar gleichen Dateien feststellen, ob es sich bei diesen wirklich um identische Kopien handelt.

Wenn ein Softwareanbieter MD5- oder SHA256-Hashes seiner Downloads publiziert, prüfen Sie nach dem Download durch Vergleichen der Hashes, ob die Datei unbeschadet bei Ihnen eingetroffen ist.

Und wenn Sie beim Aufräumen Ihrer Downloads z.B. eine grosse .iso-Datei finden, hilft ein Googeln nach dem ermittelten MD5- oder SHA256-Hash vielleicht sogar dabei, festzustellen, um was für ein DVD-Abbild es sich handeln könnte.

Das Berechnen und Vergleichen solcher Hashes ist also sehr nützlich. Die gebräuchlichsten sind die Standards MD5 (für schnellen Massenvergleich) und SHA256. Wie Sie solche Hashes unter Windows 7 und Windows 10 mit einem kostenlosen Zusatztool bewerkstelligen, lesen Sie hier: «MD5- und SHA256-Hashes berechnen».

Unter Windows 10 bringt zudem die PowerShell gleich selbst einen Befehl zur Berechnung von Hashes mit. Das haben Sie in diesem Artikel gelesen: «Windows 10: SHA256-Hash mit Bordmitteln prüfen».

Wie es aber Konsolenbefehle so an sich haben, ist der Umgang mit ihnen alles andere als intuitiv. Nicht jeder kann oder will sich die unzähligen Befehle und Schalter merken. Einer der PCtipp-Forumsnutzer hat darum jetzt ein PowerShell-Skript erstellt, das interaktiv das Auswählen der Datei und des gewünschten Hash-Standards abfragt. Wenn Sie dieses Skript und eine winzige Batchdatei bei sich korrekt speichern, können Sie es bequem über eine Verknüpfung aufrufen und Hashes nach verschiedensten Standards mit Bordmitteln prüfen – all dies ohne Konsolenfenster-Hackerkünste.

Folgendes zeigen wir gleich im Detail:

Speichern des Skripts und der Batch-Datei

Verknüpfung erstellen und in die Taskleiste stecken

Skript benutzen: Ab sofort gehts wie folgt

Speichern des Skripts und der Batch-Datei: Laden Sie hier aus der obenstehenden Box die Datei HashCompare1_1.zip herunter. Entzippen Sie die beiden enthaltenen Dateien direkt Ihren Dokumente-Ordner. Aufgepasst: Die Batch-Datei enthält einen Verweis auf den Dokumente-Ordner. Falls Sie einen anderen Ordner bevorzugen, müssen Sie die Batch-Datei bearbeiten und darin den Pfad anpassen.

Verknüpfung erstellen und in die Taskleiste stecken: Die beiden zu entzippten Dateien heissen HashCompareStart.bat und HashCompare.ps1 – es kann je nach System sein, dass die Endungen nicht sichtbar sind. Ziehen Sie jetzt mit der rechten Maustaste nur eine Verknüpfung zu HashCompareStart.bat auf den Desktop und wählen Sie Verknüpfungen hier erstellen.

Klicken Sie mit rechts auf die Verknüpfung und wählen Sie Eigenschaften. Im Reiter Verknüpfung klicken Sie ins Feld Ziel. Hüpfen Sie per Home-Taste ganz an den Anfang des Feldes. Dort fügen Sie die Zeichenfolge C:\Windows\System32\cmd.exe /c sowie ein Leerzeichen ein, damit der ganze Inhalt des Ziel-Feldes ungefähr wie folgt lautet, wobei anstelle von «IhrName» natürlich der Name Ihres Windows-Benutzerprofils gemeint ist: C:\Windows\System32\cmd.exe /c C:\Users\IhrName\Documents\HashCompareStart.bat

Wenn Sie wollen, klicken Sie auf Anderes Symbol und klicken auf Durchsuchen. Im Ordner C:\Windows\System32\ finden Sie beispielsweise die Datei imageres.dll, die haufenweise Icons enthält (andere Icon-Quellen unter Windows finden Sie mit Hilfe dieses Artikels). Ist ein Icon gewählt, klicken Sie auf OK.