Win10: Überflüssige Sprachen entfernen, neue hinzufügen

Um sie zu aktivieren, klicken Sie auf Start, anschliessend auf Ihr Windows-Konto-Symbol und auf Abmelden. Wie Sie anschliessend auf dem Anmeldeschirm sehen, ist unten rechts die Sprache z.B. von DEU auf ENG umgestellt. Das ist auch fürs Einloggen wichtig! Windows verwendet in diesem Moment die englische Tastaturbelegung, bei der die meisten Sonderzeichen auf ganz anderen Tasten liegen. Klicken Sie also nach Passworteingabe im Eingabefeld kurz aufs Augensymbol, um zu prüfen, ob Sie alle Zeichen richtig eingetippt haben.

Haben Sie in der neuen Sprache genug gesehen, schalten Sie wieder um: Klick aufs Sprach-Icon (z.B. ENG oder DEU) unten links im Infobereich, gefolgt von Spracheinstellungen bzw. Language Preferences. Unter Sprachen bzw. Languages schalten Sie wieder auf die bevorzugte Sprache zurück, z.B. «Deutsch (Schweiz)». Melden Sie sich wieder ab und wieder an.

Sprachen entfernen: Schalten Sie unbedingt erst auf Ihre gewünschte Sprache um, bevor Sie die nicht benutzten Sprachen entfernen. Melden Sie sich am PC an, am besten unter Auswahl der gewünschten Sprache unten rechts auf dem Anmeldebildschirm. Öffnen Sie die Spracheinstellungen. Klicken Sie auf eine nicht gebrauchte Sprache, gefolgt von Entfernen. Wiederholen Sie das für alle Sprachen, die Sie auf dem Gerät nicht verwenden.

Tipp: Benötigen Sie auf Ihrem Gerät nur eine einzige Sprache, sollten Sie alle anderen loswerden. Denn sobald nur noch eine installiert ist, verschwindet unten rechts auch das Sprachsymbol (DEU) aus dem Infobereich, was für mehr Platz für andere Icons sorgt.

Zusatztipp: Und hier noch dasselbe für Office 365 (Office 2016): Office 365 von Englisch auf Deutsch umschalten. (PCtipp-Forum)