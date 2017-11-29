Win7/Win10: Wo finde ich auf meinem System welche Icons?

Gefällt Ihnen eines davon besser als das Standardsymbol? Klicken Sie es an und übernehmen Sie es mit OK. Das wars schon!

Wo finden Sie andere Icons? Icons stecken mindestens in allen Dateien mit Endung .ico, die Sie auf Ihrem System finden. Falls Sie zum Starten eines Programms ein anderes Icon verwenden wollen, liefert sogar meistens deren ausführbare Datei (also jene mit Endung .exe) mindestens ein Icon. Etwa bei Google Chrome stehen sogar mehrere Varianten zur Wahl, siehe oben. Haben Sie keine *.ico-Dateien, die Ihnen gefallen? Und genügen auch die Icons in den Programmdateien selbst nicht? Dann hat Windows selbst auch noch so einiges zu bieten.

Klicken Sie auf Durchsuchen. Hier können Sie nun auf der Suche nach hübscheren Symbolen eine andere Datei auf Ihrem System auswählen. Leider gibt es aber keine Möglichkeit, sich alle Dateien anzeigen zu lassen, die irgendwelche Icons enthalten.

In Windows 7 und Windows 10 stecken mehrere Dateien mit Endung DLL, die mindestens ein paar wenige Icons enthalten. Ein paar der Dateien bergen sogar wahre Icon-Schätze! Folgende Dateien sind in beiden Windows-Versionen vorhanden (und auch in den dazwischen liegenden Windows 8 und 8.1) und stellen ein paar Symbole zur Auswahl. Es sind dies die folgenden Dateien:

C:\Windows\system32\actioncenter.dll

C:\Windows\system32\cryptui.dll

C:\Windows\system32\DDORes.dll

C:\Windows\system32\dskquoui.dll

C:\Windows\system32\gameux.dll

C:\Windows\system32\ieframe.dll

C:\Windows\system32\imageres.dll (hier sind die meisten)

C:\Windows\system32\mmres.dll

C:\Windows\system32\pnidui.dll

C:\Windows\system32\SHELL32.dll (hier sind auch viele)

C:\Windows\system32\wmploc.dll (hier ein paar hübsche)

Und damit Sie nicht rätseln müssen, welche Icons in welchen dieser Dateien stecken, haben wir in der untenstehenden Bilderstrecke Screenshots mit dem Inhalt der wichtigsten Icon-Dateien gemacht. Die Icons in Windows 10 sehen in der Regel (aber nicht immer) besser aus als jene von Windows 7, weil sie für Windows 10 komplett überarbeitet wurden.