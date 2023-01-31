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Windows 10 und 11 ohne Maus bedienen
Wenn die Maus defekt, einem Treiberfehler oder einer leeren Batterie zum Opfer gefallen ist, erweist es sich als schwierig, sich ausschliesslich per Tastatur durchs System zu bewegen. Nicht immer liegt ein passender Ersatznager bereit und nicht jedes Notebook hat einen Touchscreen. Das Startmenü zu öffnen, bekommen die meisten noch hin, hat sich doch der Griff zur Windowstaste bei vielen Anwendern durchgesetzt. Aber wie von dort aus weiter? Die Tipps gelten für Windows 10 und Windows 11 gleichermassen.
Fenster jonglieren
Möchten Sie zwischen verschiedenen Fenstern umschalten, greifen Sie zum Klassiker Alt+Tab. Halten Sie hierbei Alt gedrückt und drücken Sie so oft Tab, bis das gewünschte Fenster markiert ist. Lassen Sie Alt dann los. Sind Sie eins zu weit gesprungen? Kein Problem: Alt+Shift+Tab führt in die umgekehrte Richtung.
Möchten Sie ein Fenster minimieren? Drücken Sie Windowstaste+Abwärtspfeil. Oder soll ein Fenster geschlossen werden? Alt+F4 ist Ihr Freund.
Systemsteuerung
Drücken Sie die Windowstaste, tippen Sie Systems ein, fahren Sie per Pfeiltasten zu Systemsteuerung und drücken Sie Enter. Mit der Tab-Taste und den Pfeiltasten navigieren Sie zu den Rubriken. Welche gerade markiert ist, erkennen Sie am dünnen Rahmen, der die Rubrik umgibt. Ist die gewünschte gefunden, drücken Sie die Enter-Taste, um sie zu öffnen. Auch Shift+Tab lässt sich nutzen: Damit springt die Markierung in die entgegengesetzte Richtung.
Unter Windows 11 landen Sie beim Aufrufen mancher Systemsteuerungselemente zunehmend in der Windows-Einstellungen-App. Das macht aber gar nichts, denn auch die ist per Tastatur bedienbar.
Windows-Einstellungen
Drücken Sie Windowstaste+I, landen Sie in den Einstellungen. Hier gehts immer zuerst per Tab zu den Bereichen, anschliessend per Pfeiltaste zum gewünschten Thema. Einmal Enter drücken, danach navigieren Sie innerhalb des Bereichs per Pfeiltasten weiter und gelangen erneut mit Enter zum gewünschten Einstellungselement. Die Windows-11-Einstellungen sehen zwar etwas anders aus als jene von Windows 10. Aber die Steuerung per Tab, Pfeiltasten und Enter funktioniert auch hier.
Reiter, Schalter, Webbrowser, Ausklappmenüs
Einige Einstellungsfenster haben mehrere Reiter, ganz ähnlich wie die Tabs im Webbrowser. Zwischen Tabs und Reitern wechseln Sie mittels Ctrl+Tab. Solls nicht zum nächsten, sondern vorherigen Tab oder Reiter gehen? Verwenden Sie Ctrl+Shift+Tab. Navigieren Sie innerhalb von Einstellungsdialogen entweder per Tab oder Pfeiltasten.
Achten Sie auch auf unterstrichene Buchstaben. Oft erscheinen die erst, wenn Sie die Alt-Taste drücken. Die Optionen, zu denen sie gehören, springen Sie direkt an, indem Sie die Alt-Taste und den unterstrichenen Buchstaben gleichzeitig drücken. Kippschalter und Ankreuzkästchen schalten Sie mittels Leertaste um. In Ausklappmenüs fahren Sie per Pfeiltasten von einer Option zur nächsten. Oder wollen Sie eins ausklappen, um alle Optionen zu sehen? Drücken Sie Alt+Abwärtspfeil.
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Registry und Zweige, Fenster verschieben, Tastaturmaus
Registry und Zweige
Der Geräte-Manager und der Registry-Editor von Windows zeigen Zweige an, die Sie auf- und zuklappen können. Das geht beispielsweise mittels Plus- und Minustaste. Im Alltag werden Sie aber eher die Pfeiltasten benutzen. Der Rechtspfeil klappt einen Zweig auf, der Linkspfeil klappt ihn wieder zu.
Um einen gewählten Eintrag zu bearbeiten, drücken Sie entweder Enter oder drücken die Kontextmenütaste und wählen im Kontextmenü Ändern. Sie fragen sich, was die Kontextmenütaste ist? Auf sehr vielen Desktop-Tastaturen befindet sie sich unten rechts neben der Leertaste, meist zwischen der dortigen Windows- und der Ctrl-Taste. Fehlt sie, können Sie fürs Kontextmenü aber auch Shift+F10 drücken.
Einstellung speichern
Windows speichert Einstellungen in der Systemsteuerung erst, wenn Sie diese per OK bestätigen. Springen Sie also nach dem Ändern per Tab oder Pfeiltasten zur OK-Schaltfläche. Drücken Sie Enter oder die Leertaste. Wollen Sie raus, ohne eine Einstellung zu ändern, versuchen Sie es erst mit Esc oder, falls das nichts nützt, mit Alt+F4. In der Einstellungen-App ist hingegen oftmals keine Speichern- oder OK-Bestätigung nötig.
Task-Manager öffnen
Ihn brauchen Sie vielleicht auch einmal, wenn Sie keine Maus zur Hand haben. Drücken Sie die Tasten Ctrl+Shift+Esc. Zwischen den Reitern wechseln Sie wieder mit Ctrl+Tab. Das funktioniert auch in Windows 11, auch wenn der Task-Manager dort etwas anders aussieht.
Fenstergrösse und verschieben
Ist ein Fenster im Weg, müssen Sie es verkleinern oder verschieben. Drücken Sie Alt+Leertaste zum Öffnen des Fenstermenüs. Darin navigieren Sie per Pfeiltasten und führen den gewählten Befehl mit Enter aus. Beispiel: Drücken Sie Alt+Leertaste und greifen Sie zu Wiederherstellen, um ein maximiertes Fenster in den kompakten Fenstermodus zu schalten. Sie finden auch einen Befehl Verschieben. Der versetzt das Fenster in einen Verschiebemodus.
Schubsen Sie das Fenster per Pfeiltasten an den gewünschten Platz und drücken Sie Enter, um es dort abzulegen. Falls Sie stattdessen Esc drücken, springt es zurück an den ursprünglichen Platz. Ähnlich gehts zum Ändern der Grösse: Wählen Sie Grösse ändern. Drücken Sie zuerst jene Pfeiltaste, die zum Rand zeigt, an dem Sie das Fenster gerne grösser ziehen würden. Damit springt dort ein Pfeil hin. Stellen Sie nun per Pfeiltasten die gewünschte Grösse ein. Drücken Sie am Schluss Enter zum Übernehmen der neuen Fenstergrösse.
Tastaturmaus verwenden
Brauchen Sie irgendeine Form von Maus, versuchen Sie es mit der Windows-Tastaturmaus, die Sie via Ziffernblock (falls vorhanden) bedienen können. Öffnen Sie mit Windowstaste+i die Einstellungen. Hier unterscheiden sich Windows 10 und 11 ein wenig.
Unter Windows 11 tippen Sie tastatur ins Suchfeld und fahren Sie per Pfeiltasten auf Tastaturmaus. Drücken Sie Enter.
In Windows 10 tippen Sie tastaturmaus ein und fahren per Pfeiltasten zu Maustasten aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie Enter.
Per Leertaste kippen Sie den Schalter Tastaturmaus auf Ein. Jetzt können Sie das Fenster mal minimieren (Windowstaste+Abwärtspfeil). Ab sofort können Sie den Mauszeiger mittels Ziffernblock verschieben: mit 4 nach links, mit 6 nach rechts, mit 8 nach oben und mit der 2 nach unten. Die 7, 9, 1 und 3 dienen für diagonale Bewegungen. Und der Klick? Einmal auf die 5! Der Doppelklick: zweimal die 5.
Link:
Alle Tastenkombinationen in Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 und Windows 11:
https://support.microsoft.com/de-ch/help/12445/windows-keyboard-shortcuts
(Ursprungsdatum 23.1.2018, Update mit einigen Ergänzungen, u. A. zu Windows 11 31.1.2023)
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