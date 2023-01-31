Windows 10 und 11 ohne Maus bedienen

Wenn die Maus defekt, einem Treiberfehler oder einer leeren Batterie zum Opfer gefallen ist, erweist es sich als schwierig, sich ausschliesslich per Tastatur durchs System zu bewegen. Nicht immer liegt ein passender Ersatznager bereit und nicht jedes Notebook hat einen Touchscreen. Das Startmenü zu öffnen, bekommen die meisten noch hin, hat sich doch der Griff zur Windowstaste bei vielen Anwendern durchgesetzt. Aber wie von dort aus weiter? Die Tipps gelten für Windows 10 und Windows 11 gleichermassen.

Fenster jonglieren

Möchten Sie zwischen verschiedenen Fenstern umschalten, greifen Sie zum Klassiker Alt+Tab. Halten Sie hierbei Alt gedrückt und drücken Sie so oft Tab, bis das gewünschte Fenster markiert ist. Lassen Sie Alt dann los. Sind Sie eins zu weit gesprungen? Kein Problem: Alt+Shift+Tab führt in die umgekehrte Richtung.

Möchten Sie ein Fenster minimieren? Drücken Sie Windowstaste+Abwärtspfeil. Oder soll ein Fenster geschlossen werden? Alt+F4 ist Ihr Freund.

Systemsteuerung

Drücken Sie die Windowstaste, tippen Sie Systems ein, fahren Sie per Pfeiltasten zu Systemsteuerung und drücken Sie Enter. Mit der Tab-Taste und den Pfeiltasten navigieren Sie zu den Rubriken. Welche gerade markiert ist, erkennen Sie am dünnen Rahmen, der die Rubrik umgibt. Ist die gewünschte gefunden, drücken Sie die Enter-Taste, um sie zu öffnen. Auch Shift+Tab lässt sich nutzen: Damit springt die Markierung in die entgegengesetzte Richtung.

Unter Windows 11 landen Sie beim Aufrufen mancher Systemsteuerungselemente zunehmend in der Windows-Einstellungen-App. Das macht aber gar nichts, denn auch die ist per Tastatur bedienbar.

Windows-Einstellungen

Drücken Sie Windowstaste+I, landen Sie in den Einstellungen. Hier gehts immer zuerst per Tab zu den Bereichen, anschliessend per Pfeiltaste zum gewünschten Thema. Einmal Enter drücken, danach navigieren Sie innerhalb des Bereichs per Pfeiltasten weiter und gelangen erneut mit Enter zum gewünschten Einstellungselement. Die Windows-11-Einstellungen sehen zwar etwas anders aus als jene von Windows 10. Aber die Steuerung per Tab, Pfeiltasten und Enter funktioniert auch hier.