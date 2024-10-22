Windows 10 und 11: Programme per Tastentrick öffnen

Die meisten User verwenden nur eine Handvoll Programme regelmässig. Hier deshalb ein kleiner Trick für Windows 7 bis Windows 11, mit dem Sie Ihre zehn meistgenutzten Programme per Tastenkürzel sofort öffnen.

Vermutlich haben Sie Ihre Lieblingsanwendungen bereits als Verknüpfungen in der Taskleiste untergebracht. Falls das bei einem davon noch nicht der Fall ist, holen Sie das nach: Starten Sie das Programm, sodass sein Icon in der Taskleiste auftaucht. Klicken Sie mit rechts aufs Icon und wählen Sie An Taskleiste anheften.

Verschieben Sie nun die Icons Ihrer zehn Lieblingsanwendungen in der Taskleiste auf die ersten zehn Positionen. Die bei Windows 11 standardmässig eingeblendeten Symbole für Suche, Offene Anwendungen und Chat können Sie übrigens ignorieren und müssen diese später auch nicht mitzählen. Hierfür brauchen Sie ein Icon bloss per Maus zu schnappen und an die gewünschte Stelle zu ziehen. Sind alle auf den ersten zehn Positionen aufgereiht?

Nummerieren Sie diese im Geiste von eins bis zehn durch und verwenden Sie die Ziffern in Zukunft zusammen mit der Windowstaste.