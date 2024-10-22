Tipps & Tricks
Windows 10 und 11: Programme per Tastentrick öffnen
Die meisten User verwenden nur eine Handvoll Programme regelmässig. Hier deshalb ein kleiner Trick für Windows 7 bis Windows 11, mit dem Sie Ihre zehn meistgenutzten Programme per Tastenkürzel sofort öffnen.
Vermutlich haben Sie Ihre Lieblingsanwendungen bereits als Verknüpfungen in der Taskleiste untergebracht. Falls das bei einem davon noch nicht der Fall ist, holen Sie das nach: Starten Sie das Programm, sodass sein Icon in der Taskleiste auftaucht. Klicken Sie mit rechts aufs Icon und wählen Sie An Taskleiste anheften.
Verschieben Sie nun die Icons Ihrer zehn Lieblingsanwendungen in der Taskleiste auf die ersten zehn Positionen. Die bei Windows 11 standardmässig eingeblendeten Symbole für Suche, Offene Anwendungen und Chat können Sie übrigens ignorieren und müssen diese später auch nicht mitzählen. Hierfür brauchen Sie ein Icon bloss per Maus zu schnappen und an die gewünschte Stelle zu ziehen. Sind alle auf den ersten zehn Positionen aufgereiht?
Nummerieren Sie diese im Geiste von eins bis zehn durch und verwenden Sie die Ziffern in Zukunft zusammen mit der Windowstaste.
Wollen Sie das erste von links öffnen (in unserem Bild ein violettes Logitech-Symbol), drücken Sie Windowstaste+1, wollen Sie das neunte von links öffnen (bei uns der Explorer), ist es Windowstaste+9. Und das hinterste (hier: Word) öffnen Sie mit Windowstaste+0 (Ziffer Null).
Und was passiert mit den Programmen ab Position elf? In unserem Beispiel ist dies die Excel-Verknüpfung. Wie Sie den weiteren Programmen Tastenkombinationen zuweisen, lesen Sie hier.
Hinweis: Dieser Tipp erschien ursprünglich am 21.9.2018 und wurde aktualisiert und ergänzt.
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