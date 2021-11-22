Windows 10 und 11: So leeren Sie den Arbeitsspeicher

Wenn der PC die Befehle mal wieder nur zögerlich ausführt und allgemein langsam ist, kann das (nebst tausend anderen Gründen) auch am ausgelasteten Arbeitsspeicher liegen. Im Task-Manager kann die Auslastung kontrolliert und den einzelnen Prozessen zugeordnet werden. Ist die Auslastung nicht nachvollziehbar, kann es auch an Malware liegen, die sich im Hintergrund Arbeitsspeicher zu eigen macht. So können Sie den Arbeitsspeicher leeren: