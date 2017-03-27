Windows 10/11: So starten Sie den abgesicherten Modus

Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb

Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.