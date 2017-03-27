27. Mär 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10/11: So starten Sie den abgesicherten Modus
So starten Sie aus Windows 10 oder Windows 11 heraus den abgesicherten Modus.
Wenn Sie sich in Windows 10 oder 11 befinden und den abgesicherten Modus starten möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf den Windows-Button.
- Wählen Sie das Ein/Aus-Menü.
- Drücken Sie nun die Shift-Taste (gedrückt halten) und wählen Sie den Punkt Neu starten.
- Nun erscheint ein neuer Screen. Wählen Sie die Option Problembehandlung.
- Anschliessend wählen Sie die Menüs Erweiterte Optionen/Starteinstellungen/Neu starten.
- Aufgepasst! Falls die Bitlocker-Verschlüsselung aktiv ist, müssen Sie nun Ihren Bitlocker-Key eingeben. Informationen hierzu finden Sie in diesem Microsoft-Artikel.
- Nach dem Neustart drücken Sie die Taste 4 oder F4 (abgesicherten Modus aktivieren). Die entsprechende Anweisung wird angezeigt.
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