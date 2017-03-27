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Florian Bodoky
27. Mär 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10/11: So starten Sie den abgesicherten Modus

So starten Sie aus Windows 10 oder Windows 11 heraus den abgesicherten Modus.
Startoptionen

So starten Sie den abgesicherten Modus

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie sich in Windows 10 oder 11 befinden und den abgesicherten Modus starten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

 

So starten Sie den abgesicherten Modus

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Klicken Sie auf den Windows-Button.
  2. Wählen Sie das Ein/Aus-Menü.
  3. Drücken Sie nun die Shift-Taste (gedrückt halten) und wählen Sie den Punkt Neu starten.
  4. Nun erscheint ein neuer Screen. Wählen Sie die Option Problembehandlung.
  5. Anschliessend wählen Sie die Menüs Erweiterte Optionen/Starteinstellungen/Neu starten.
  6. Aufgepasst! Falls die Bitlocker-Verschlüsselung aktiv ist, müssen Sie nun Ihren Bitlocker-Key eingeben. Informationen hierzu finden Sie in diesem Microsoft-Artikel.

  7. Nach dem Neustart drücken Sie die Taste 4 oder F4 (abgesicherten Modus aktivieren). Die entsprechende Anweisung wird angezeigt.

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