Windows 10: Apps reparieren oder zurücksetzen

Microsofts App-Troubleshooter

Microsoft bietet auch einen Problemlöser, der die App-Bibliotheken nach typischen Fehlern durchsucht und diese zu beheben versucht. Sie finden ihn hier:

http://aka.ms/diag_apps10

Es reicht aus, ihn herunterzuladen und auszuführen. Folgen Sie allenfalls den Anweisungen des Tools.

Windows Store Reset

Windows 10 enthält ein Werkzeug zum Zurücksetzen des Microsoft Stores, ohne Kontoeinstellungen zu ändern oder Apps zu löschen. So jedenfalls versprechen es die Eigenschaften des Tools WSReset.exe, das im Ordner C:\Windows\System32\ liegt. Klicken Sie auf Start, tippen Sie wsreset ein und starten Sie das gefundene wsreset. Lassen Sie es durchlaufen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, öffnet sich der Windows-Store.

Berechtigungen

Manchmal kann ein Streiken einer App damit zu tun haben, dass sie in ihrem eigenen Profilordner keine Schreib- oder gar Leseberechtigung mehr hat. Das fangen Sie so ab:

Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie (ohne Leerzeichen) diese Zeichenfolge ein und drücken Sie Enter:

%userprofile%\appdata\local

Sie landen im Ordner C:\Users\IhrName\AppData\Local. Der Unterordner Packages enthält die Daten der von Ihnen genutzten Apps. Klicken Sie mit rechts auf Packages und öffnen Sie die Eigenschaften. Wechseln Sie zum Reiter Sicherheit. Klicken Sie auf Bearbeiten und im nächsten Fenster auf Hinzufügen.

Tippen Sie die Zeichenfolge alle anwendungspakete ein, wobei Gross- oder Kleinschreibung egal ist. Klicken Sie dahinter auf Namen überprüfen. Klicken Sie auf OK. Die Gruppe «ALLE ANWENDUNGSPAKETE» ist jetzt in der Liste sichtbar.