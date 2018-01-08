8. Jan 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Automatische Anpassung der Fenstergrösse aktivieren
Das Windows-Fenster passt sich beim Verschieben nicht mehr automatisch an. Was tun?
Wenn Sie ein offenes Fenster an den oberen oder seitlichen Rand des Bildschirms ziehen, wird das Fenster automatisch an den verfügbaren Platz auf dem Bildschirm angepasst. Nun passiert das plötzlich nicht mehr und das Fenster muss manuell angepasst werden. So können Sie diesen Vorgang wieder automatisieren.
- Drücken Sie Windowstaste+i.
- Klicken Sie auf die Option System, danach auf Multitasking.
- Suchen Sie die Option Fenster automatisch anordnen, wenn sie an die Seite oder Ecke des Bildschirms verschoben werden.
- Aktivieren Sie den Hebel unter dem Punkt (sodass er blau ist).
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