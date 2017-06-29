29. Jun 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Benutzername ändern – so gehts!
So ändern Sie den Namen Ihres Benutzerkontos.
Ob aus administrativen Gründen, oder einfach weil Ihnen der Benutzername nicht mehr gefällt: So ändern Sie diesen für das lokale Windows-Konto.
- Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R.
- Geben Sie im Ausführen-Dialog control ein und drücken Sie Enter.
- Wählen Sie den Punkt Kontotyp ändern im Kapitel Benutzerkonto.
- Klicken Sie nun auf Kontonamen ändern.
- Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf Namen ändern.
- Melden Sie sich von Windows ab und wieder an, um den neuen Benutzernamen in Betrieb zu nehmen.
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