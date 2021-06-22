Windows 10 hat meine Bilder geschrumpft!

Mit gedrückter Maustaste könnten Sie nun einzelne Bilder aus dieser Ansicht heraus auf den Desktop ziehen und den Befehl Kopieren wählen. Das klappt auch. Aber öffnen Sie via Rechtsklick auf ein so kopiertes Bild einmal dessen Eigenschaften. Diese berichten Ihnen, das Bild sei zum Beispiel 811 Kilobytes gross. Das gilt aber nur für diese Kopie. Beim Kopieren über die «Ihr Smartphone»-App wird die Auflösung des Bildes automatisch stark verkleinert. Falls Sie anschliessend das Bild auf dem Smartphone löschen, weil Sie denken, Sie hätten es ja kopiert, dann verlieren Sie das Bild in der Originalauflösung.

Verbinden Sie stattdessen Ihr Smartphone via USB-Kabel und tippen Sie z.B. auf Ihrem Android-Gerät noch auf etwas wie Datenverbindung zulassen. Anschliessend navigieren Sie per Windows-Explorer zum \DCIM\Camera-Ordner auf Ihrem Smartphone. Schauen Sie sich dort die Dateien an, sehen Sie die Originaldateien in der ursprünglichen Grösse. Und da wiegt ein Foto doch eher 3,5 MB statt nur 811 Kilobytes.