Windows 10: Bildschirm unterteilen – so gehts am schnellsten

Drücken Sie die Windowstaste und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie nun die linke oder rechte Pfeiltaste, je nachdem, wo Sie das Fenster hinhaben möchten. Nun wird die eine Hälfte des Bildschirms von diesem Fenster eingenommen. Wenn Sie mehr Platz brauchen, drücken Sie zusätzlich noch die Pfeil-nach-oben- oder die Pfeil-nach-unten-Taste, sodass das Fenster nur einen Viertel des Bildschirms besetzt.

Hinweise: Wenn Sie die Pfeil-nach-oben-Taste zweimal drücken, wird das Fenster auf Vollbild vergrössert, bei zweimal Pfeil-nach-unten wird es minimiert und ist nur noch in der Taskleiste sichtbar.

Falls sich bei Windowstaste+Linkspfeil oder Rechtspfeil nichts rührt, ist auf Ihrem Gerät vermutlich eine Multitasking-Funktion deaktiviert. Gehen Sie zu Start/Einstellungen/System/Multitasking. Aktivieren Sie die Optionen bei Fenster andocken.