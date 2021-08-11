Windows 10: Bildschirme anordnen und die Hauptanzeige definieren

Nun sind die Bedienelemente der Taskleiste (besonders der Infobereich) vielleicht auf dem falschen Bildschirm gelandet. Auch alle Fenster und Desktopverknüpfungen sind auf den falschen Bildschirm gewandert. Klicken Sie im Schema jenen Bildschirm an, den Sie als Hauptbildschirm verwenden wollen.

Scrollen Sie nun in den Anzeigeeinstellungen etwas herunter. Im Bereich Mehrere Bildschirme aktivieren Sie darunter das Kästchen für Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden. Sofort verschieben sich die Fenster, Bedienelemente und Desktop-Symbole auf diesen.