Windows 10: CPU-, Grafik- und andere Leistungsdiagramme in Echtzeit

Wie stark sind bei welcher Tätigkeit der Prozessor, die Grafik- oder Netzwerkkarte Ihres PCs ausgelastet? Sie können mit folgenden Tipps einige Leistungsdiagramme während der Arbeit oder während dem Spielen dauerhaft im Auge behalten.

Variante 1: Per Task-Manager

Drücken Sie Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) um den Task-Manager zu öffnen. Alternativ klicken Sie mit rechter Maustaste auf eine freie Stelle der Taskleiste und starten den Task-Manager aus dem Kontextmenü. Klicken Sie allenfalls auf Mehr Details, wechseln Sie zum Reiter Leistung und aktivieren Sie im Menü Optionen den Punkt Immer im Vordergrund. In der linken Spalte finden Sie bereits die verschiedenen Module, z.B. physische oder virtuelle Ethernet-Schnittstellen, Laufwerke oder mit GPU die Grafikkarte. Klicken Sie an, was Sie interessiert.