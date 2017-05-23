Windows 10: Das «Fenster verkleinern»-Icon streikt

Vielleicht haben Sie gestern noch etwas an einigen Windows-10-Einstellungen herumgespielt – es dann aber fürs Erste dabei bewenden lassen. Heute stellen Sie nach dem Einloggen fest: Da stimmt etwas nicht mehr. Anstelle Ihres üblichen Desktop-Hintergrunds begrüsst Sie die Kachelansicht des Startmenüs. Und beim Starten des Datei-Explorers klatscht sich dieser im Vollbild auf Ihren Monitor. Sein mittleres Fenstersymbol – jenes zum Verkleinern des Fensters – scheint nicht mehr zu funktionieren.

Lösung: Vermutlich haben Sie beim Anpassen von Einstellungen aus Versehen den Tablet-Modus dauerhaft eingeschaltet. Der aktiviert sich in diesem Fall aber erst, wenn Sie den Rechner neu starten oder sich bei ihm aus- und wieder einloggen.

Klicken oder tippen Sie aufs Startmenü-Icon oder tippen Sie einmal unten links ins Suchfeld. Tippen Sie Tabletmoduseinstellungen ein und starten Sie die gefundene Einstellungsoption. Klappen Sie bei Tablet-Modus das Menü auf und wählen Sie entweder Desktopmodus verwenden oder Passenden Modus für meine Hardware verwenden.