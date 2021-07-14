Windows 10: Der Datei-Explorer von A bis Z

Das Menüband manifestiert sich leider nicht auf den ersten Blick. Falls Sie die enthaltenen Befehle und Optionen dauerhaft sehen wollen, klicken Sie doppelt auf einen der Reiter, etwa auf Ansicht. Voilà, das Menüband ist jetzt fest eingeblendet, Bild 2.

Unterschiedliche Menübänder

Es dürfte für Verwirrung sorgen, dass Sie im Kopfbereich des Explorer-Fensters nicht immer dieselben Reiter antreffen. Das liegt daran, dass sich ein Menüband konzeptbedingt immer jenem Objekt anpasst, das Sie gerade ausgewählt haben. Ist in der linken Spalte zum Beispiel gerade Schnellzugriff aktiv (also angeklickt), sehen Sie die Reiter Datei, Start, Freigeben und Ansicht. Ist hingegen Dieser PC angeklickt, sehen Sie Datei, Computer, Ansicht. Wenn Sie dann im Hauptfenster noch ein Laufwerk angeklickt haben, erscheint zusätzlich der Reiter Laufwerkstools.

Schnellzugriffsleiste nutzen