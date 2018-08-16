16. Aug 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Einstellungen ausblenden – so gehts!
Sie möchten die System-Einstellungen ausblenden. So gehts am einfachsten!
Als Admin eines Computers oder eines Netzwerks tut man gut daran, nicht allen beteiligten Usern sämtliche Rechte zu erteilen. Auch ohne böse Absicht kann da mal was in die Hose gehen. Folgender Tipp funktioniert mit Pro-Versionen von Windows (mit Administratorrechten!):
- Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R.
- Geben Sie den Begriff gpedit.msc ein und drücken Sie Enter.
- Navigieren Sie zu folgendem Pfad: Benutzerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Systemsteuerung/Zugriff auf Systemsteuerung und PC-Einstellungen nicht zulassen.
- Im neuen Fenster klicken Sie auf den Punkt Aktiviert, danach auf OK.
- Starten Sie den PC anschliessend neu.
Hinweis: Getestet mit Build 17133.1.
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