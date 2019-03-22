Windows 10: Fehlermeldung beim Erstellen des Systemabbilds

Programme beenden: Unmittelbar, bevor Sie mit dem Sichern loslegen, stoppen bzw. beenden Sie Programme, die den Vorgang stören könnten. Während Sie sichern, sollten Sie ohnehin nichts am PC arbeiten. Beenden Sie alle Programme, auch Webbrowser und Mailprogramme. Schalten Sie vorübergehend Ihr Antivirenprogramm aus und beenden Sie andere automatisch gestartete Programme, die während des Backups datenmässig dreinfunken könnten. Das sind erfahrungsgemäss Kommunikations-Apps wie allerlei Messenger, also etwa Skype, WhatsApp oder Slack, aber auch Cloud-Speicher-Apps wie OneDrive, Google Drive oder Dropbox.

Versuchen Sie nun nochmals, ob ein Abbild erstellt werden kann.

Alten Sicherungsordner löschen: Reichte Obiges noch nicht? Da müssen Sie ein Opfer bringen. Löschen Sie auf der externen Festplatte, auf die Sie die Sicherung ausführen wollten, den alten Abbildsicherungs-Ordner. Er heisst WindowsImageBackup.

Aber aufgepasst! Haben Sie diese Festplatte auch für Abbildsicherungen anderer Windows-PCs verwendet? In diesem Fall wären die Abbilder der anderen PCs ebenfalls weg. Sie müssten auch diese neu erstellen.

Beim Löschen des Ordners klicken Sie auf Fortsetzen und tippen (falls danach gefragt wird) das Administratorkennwort ein. Sollte es im Ordner WindowsImageBackup noch Abbildordner für andere PCs haben, können Sie auch versuchen, nur den Ordner des betroffenen PCs zu löschen.

Beenden Sie nun sicherheitshalber wieder alle anderen Programme, wie oben unter «Programme beenden» erwähnt. Versuchen Sie erneut eine Sicherung durchzuführen. Jetzt sollte es klappen, sofern auf der Platte genügend Platz ist und sofern die Festplatte keinen Defekt aufweist.