Windows 10: Festplattenpartitionen erstellen und bearbeiten

Zwei oder mehrere Partitionen, also «Abteilungen» der Festplatte, schützen einerseits vor Datenverlust, andererseits können so Systemdaten von sonstiger Software getrennt gespeichert werden. Unter Windows 10 lassen sich solche Partitionen auch nach der Installation des Betriebsystems ganz einfach erstellen und bearbeiten.