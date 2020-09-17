Windows 10: Icons auf Desktop einblenden

Der Desktop unter Windows 10 zeigt per Voreinstellung nur noch den Papierkorb an. Möchten Sie aber die von früher gewohnten Icons (Arbeitsplatz bzw. Dieser PC, Netzwerk, Systemsteuerung, Eigene Dateien) ebenfalls anzeigen lassen? Oder soll auch der Papierkorb vom Desktop verschwinden? Hierfür gibt es einen Trick – ohne selbst Verknüpfungen erstellen zu müssen.