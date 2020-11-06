Windows 10: Kein Internet nach Energiesparmodus

Aber das dürfte das Problem nicht lösen, wenn es danach weiterhin zu lange dauert, bis Ihr Computer und Ihr Netzwerk einander nach dem Aufwecken wieder gefunden haben. Häufig sind Energiespar-Funktionen schuld, die dem WLAN- bzw. Netzwerk-Adapter den Strom abschalten. Wenn die Geräte beim Aufwachen übertrieben lange brauchen, um sich wieder zu verbinden, kann es sich empfehlen, sie von Energiespar-Versuchen auszuklammern. Eine ähnliche Lösung funktioniert auch bei externen Festplatten, die nach dem Aufwecken des PCs nicht gleich gefunden werden.

Lösung 1: Energiesparplan anpassen

Klicken Sie auf Start, tippen Sie energie ein und öffnen Sie Einstellungen für Netzbetrieb und Energiesparen. Unter Verwandte Einstellungen gehts zu Zusätzliche Energieeinstellungen (alternativen Weg hierhin: Windowstaste+R, Eintippen von control powercfg.cpl). Anschliessend klicken Sie hinter dem aktuellen Energiesparplan auf Energiesparplaneinstellungen ändern. Der nächste Klick gilt Erweiterte Energieeinstellungen ändern. Klappen Sie Drahtlosadaptereinstellungen auf und darin Energiesparmodus. Sollte Mittlerer Energiesparmodus oder Minimaler Energiesparmodus nicht helfen, versuchen Sie es mit dem Eintrag Höchstleistung. Damit wird das Gerät aber mehr Strom brauchen, während es gar nicht verwendet wird.