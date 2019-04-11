Windows 10: Neustart ohne Programme

Ein Windows-10-PC, den Sie herunterfahren oder neu starten, öffnet automatisch jene Programme wieder, die zuletzt geöffnet waren. Damit sollen die Benutzer schnell mit jenen Daten weiterarbeiten können, mit denen sie sich zuletzt befasst haben.

Das stösst bei Anwendern nicht immer auf Gegenliebe. Vielleicht planen Sie als Nächstes Aufräum- oder andere Wartungsarbeiten. Bei denen würde es stören, wenn Sie erst zahlreiche Programme beenden müssten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den automatischen Start der Programme zu verhindern. Mit der ersten gibts eine Einstellung, die den automatischen Start der zuvor geöffneten Programme dauerhaft verhindert. Bei der zweiten handelt es sich um einen Trick, mit dem Sie den automatischen Start der Programme nur fürs nächste Hochfahren verhindern.

Dauerhaft verhindern

Es gibt eine nur wenig offensichtliche Einstellung, um das permanent zu verhindern. Öffnen Sie via Start per Klick aufs Zahnrad-Icon die Einstellungen und gehen Sie via Konten zu Anmeldeoptionen. Hier finden Sie nach etwas Herunterscrollen eine Einstellung mit der sperrigen Bezeichnung: Meine Anmeldeinformationen verwenden, um die Geräteeinrichtung nach einem Update oder Neustart automatisch abzuschliessen und meine Apps erneut zu öffnen. Kippen Sie den Schalter auf Aus. Es ist zwar nicht der Hauptzweck dieser Einstellung, aber erfahrungsgemäss startet Windows 10 damit die zuvor geöffneten Apps und Programme nicht mehr, wenn Sie den PC neu starten oder nach einem Herunterfahren wieder hochfahren.