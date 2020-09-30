30. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: öffentliches Netzwerk auf privat ändern
So ändern Sie die Netzwerkkategorisierung.
Gelegentlich, z.B. beim Kauf eines neuen Routers oder nach einem Netzwerk-Reset, will Windows das hauseigene WLAN partout nicht als privates Netzwerk kategorisieren, sondern als öffentliches. Das ist insofern mühsam, als dass öffentliche Netzwerke in Sachen Dokumentenfreigaben oder Internet eingeschränkt sind. So bringen Sie Windows bei, welche Verbindung privater Natur ist.
- Drücken Sie Windowstaste+i, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Menü Netzwerk und Internet.
- Wählen Sie WLAN oder Ethernet, je nachdem, ob es sich um eine kabellose oder eine kabelgebundene Verbindung handelt.
- Klicken Sie die gewünschte Verbindung an.
- Handelt es sich um ein Heimnetzwerk, wählen Sie den Punkt Privat.
Hinweis: Dieser Workaround sollte nur angewendet werden, wenn es sich um eine falsch kategorisierte Verbindung handelt. Wenn Sie mit einem tatsächlichen öffentlichen Hotspot verbunden sind, beherbergt eine falsche Kategorisierung erhebliche Gefahren.
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