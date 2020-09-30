Windows 10: öffentliches Netzwerk auf privat ändern

Gelegentlich, z.B. beim Kauf eines neuen Routers oder nach einem Netzwerk-Reset, will Windows das hauseigene WLAN partout nicht als privates Netzwerk kategorisieren, sondern als öffentliches. Das ist insofern mühsam, als dass öffentliche Netzwerke in Sachen Dokumentenfreigaben oder Internet eingeschränkt sind. So bringen Sie Windows bei, welche Verbindung privater Natur ist.