Windows 10: Ordner verschlüsseln – so gehts

Falls Sie das Popup oder das Icon verpasst haben, um das Zertifikat zu sichern, klicken Sie auf Start, tippen Zerti ein und öffnen Dateiverschlüsselungszertifikate verwalten. Klicken Sie auf Weiter, greifen Sie zu Zertifikat anzeigen und wechseln zum Reiter Details. Klicken Sie auf In Datei kopieren, anschliessend auf Weiter. Entscheiden Sie sich im nachfolgenden Dialog für Ja, privaten Schlüssel exportieren. Nun haben Sie wieder das Exportfenster vor sich, das Sie auch übers Popup angetroffen hätten. Speichern Sie die Datei.

Soll das Zertifikat später auf einem anderen Windows-Rechner importiert werden, müssen Sie in der Lage sein, das Kennwort wieder einzutippen.

Verschlüsselung aufheben

Ist Ihnen die Sache mit der Verschlüsselung nicht geheuer? Sie können die Verschlüsselung von diesem Ordner auch wieder entfernen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den verschlüsselten Ordner (jener mit dem gelben Vorhängeschloss) und wählen Sie Eigenschaften. Im Reiter Allgemein klicken Sie auf Erweitert und deaktivieren die Option «Inhalt verschlüsseln, um Daten zu schützen». Klicken Sie auf OK und erneut auf OK. Bestätigen Sie, dass Sie die Änderung auf diesen Ordner und alle untergeordneten Ordner und Dateien anwenden wollen. Die Dateien werden entschlüsselt, das Vorhängeschloss verschwindet und die Files sind theoretisch wieder für alle Nutzer lesbar, die physischen Zugriff auf diesen PC haben.

Wichtige Tipps zum Schluss: Wenn Sie mit der Verschlüsselung herumspielen wollen, testen Sie diese bitte nicht an einem Ordner mit wichtigen Daten. Erstellen Sie besser einen Test-Ordner, indem Sie einen anderen Ordner kopieren. Falls etwas schiefgeht und die Daten nicht mehr lesbar wären, können Sie den Test-Ordner einfach löschen.

Die Windows-eigene Verschlüsselungsfunktion ist sehr eng mit Windows und dem Benutzerkonto verzahnt. In vielen Fällen ist es besser, zu einer Alternative zu greifen, wie zum Beispiel VeraCrypt, dem Nachfolger von TrueCrypt. Damit erstellen Sie zuverlässig verschlüsselte Container, die Sie auch auf USB-Sticks und andere Datenträger kopieren können. VeraCrypt gibt es auch für Linux und Mac OSX, was es für «Betriebssystem-Nomaden» zur besseren Wahl macht. Für die Entschlüsselung eines Containers ist nebst dem VeraCrypt-Programm nur ein Kennwort erforderlich, unabhängig davon, ob der VeraCrypt-Container auf demselben Betriebssystem erstellt worden ist.