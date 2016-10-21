Windows 10: Plötzlich erscheint OneDrive unter «Desktop»

Hoppla, was ist denn da passiert? Plötzlich fällt Ihnen auf, dass Speicherorte wie OneDrive oder «Dieser PC» im Datei-Explorer quasi als Unterzweig von Desktop angezeigt werden. Wie ändern Sie das zurück?

Lösung: Nichts leichter als das! Klicken Sie in der linken Spalte mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle ober- oder unterhalb der unerwünschterweise an «Desktop» angehängten Speicherort-Liste. Im Bild wäre das unterhalb von «Papierkorb» oder zwischen «Videos» und «Desktop».