10. Dez 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Router- und Client-IP herausfinden
So erfahren Sie Ihre eigene IP-Adresse, sowie jene des Routers.
Wenn Netzwerk- oder Router-Probleme anstehen – oder Sie etwa nicht wissen, wie Sie auf das Interface des Routers zugreifen können, ist es sinnvoll, diese beiden IPs zu kennen. So gehts.
- Drücken Sie die Windowstaste+R, um den Ausführendialog zu starten.
- Tippen Sie cmd und drücken Sie auf Enter.
- Im neuen Fenster tippen Sie nun ipconfig ein und drücken Enter.
- Die Angabe bei IPv4 ist die IP Ihres Cloents, jene bei Standardgateway jene des Routers. Der Unterschied: Sofern Sie für Ihren Client keine statische IP definiert haben, bleibt sie dynamisch, wechselt also.
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