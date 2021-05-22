Windows 10 schnell per Tastenkombination oder Verknüpfung sperren

Arbeitskolleginnen oder -kollegen können nicht nur neugierig, sondern auch Scherzkekse sein, schlimmstenfalls sogar ein Sicherheitsrisiko. Kein Witz: In manchen sicherheitsbewussten Unternehmen werden die Angestellten sogar dazu ermuntert, ihren Bürogspänli einen David Hasselhoff oder Rick Astley als Hintergrundbild unterzujubeln, wenn diese beim Gang zur Küche vergessen haben, ihre PCs zu sperren.

Drei Möglichkeiten

Wir empfehlen Variante 1, aber es gibt weitere Möglichkeiten.

Variante 1 • Windowstaste+L: Die Tastenkombination Windowstaste+L ist die mit Abstand schnellste und sicherste Methode, den Windows-Desktop zu sperren. Gewöhnen Sie es sich an.

Variante 2 • Sperr-Verknüpfung: Wenn Sie lieber etwas anklicken statt eine Tastenkombination zu benutzen, geht das auch. Klicken Sie mit rechts auf den Desktop und wählen Sie Neu/Verknüpfung. Im Feld für den Speicherort des Objekts tippen Sie exakt diese Zeichenfolge ein: