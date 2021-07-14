Windows 10: So ändern Sie das Tastaturlayout blitzschnell

Wenn Sie das zum ersten Mal machen, wird ein Dialog namens Eingabesprache wechseln angezeigt. Klicken Sie dort auf Anpassen und danach auf Tastenkombination ändern, können Sie festlegen, ob das Schema auch durch andere Tasten automatisch geändert werden kann.

Hinweis: Falls sich mit links-Shift+links-Alt die Eingabesprache nicht ändert, ist entweder nur eine Sprache installiert (Umschalten nicht möglich) oder die Sprachenleiste und die zugehörige Tastenkombination ist ganz deaktiviert. Das ist der Fall, wenn Sie unten rechts im Infobereich kein «DEU»-Icon sehen. Die Einstellungen dazu finden Sie unter Windows 10 via Start/Einstellungen/Zeit und Sprache/Sprache.