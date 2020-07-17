Windows 10: So funktionieren die virtuellen Desktops

Man kennt es: 10 Anwendungen gleichzeitig offen und jedes mal muss man wieder überall durchklicken, bis man das Fenster findet, welches man grad benötigt. Aber: Man kann die vielen Fenster auch thematisch ordnen, sodass sich auf Kommando immer diejenigen in den Vordergrund drängen, die man gerade benötigt. So können Sie z.B. einen Desktop haben, auf dem Photoshop und Word geöffnet ist, einen anderen mit z.B. Chrome und den Windows Explorer – ganz wie Sie wünschen.

So gehts