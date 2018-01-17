Windows 10: So funktioniert der Kompatibilitätsmodus

1. Installieren Sie das Programm und legen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop an.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen Sie Eigenschaften.

3. Im Reiter Kompatibilität setzen Sie ein Häkchen bei Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für. Im Drop-down-Menü darunter wählen Sie die Windows-Version aus, unter der das Programm zuletzt normal benutzt wurde.

4. Klicken Sie auf Übernehmen und auf OK.