Windows-10-Sperrbildschirm: Tipps und Bildauswahl

Es scheint, dass sich die Bewertungsoptionen deaktivieren, wenn Sie diese eine Weile nicht nutzen. Wollen Sie bei den nächsten Bildern wieder Ihren Senf dazugeben, schalten Sie per Rechtsklick auf den Desktop via Anpassen/Sperrbildschirm einmal kurz von Windows-Blickpunkt auf Diashow um – und wieder zurück. Damit sollten die Bewertungsoptionen wieder erscheinen. Prüfen Sie das, indem Sie den Bildschirm einmal kurz per Windowstaste+L von Hand sperren.

Wo sind die Bilder? Eine Auswahl der Bilder befindet sich in diesem Ordner:

%LocalAppData%\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets

Die Bilder werden von Microsoft immer wieder ersetzt. Das sorgt zwar für Abwechslung, kann aber bedeuten, dass Sie Ihre Lieblingsbilder vielleicht bald nicht mehr sehen. Wollen Sie die Bilder sichern, greifen Sie zu einem Trick.

Bilder sichern: Um den Ordner der Blickpunkt-Bilder im Windows-Explorer zu öffnen, kopieren Sie einfach den oben erwähnten Bildpfad in die Adresszeile des Windows-Explorers und drücken Enter.

Sie sehen damit etwa drei Dutzend Dateien mit kryptischen Namen in hexadezimalen Zeichen vor sich (hexadezimal: Namen bestehend aus Ziffern von 0 bis 9 und Buchstaben von a bis f). Das sind die Bilddateien, die jedoch hier nicht einzeln betrachtbar sind. Drücken Sie Ctrl+A und Ctrl+C (DE-Tastaturen: Strg+A und Strg+C), um alle Dateien zu markieren und zu kopieren. Wechseln Sie in Ihren Bilderordner und erstellen Sie erst einen neuen separaten Ordner, den Sie z.B. «test» nennen. Stellen Sie sicher, dass es sich um einen neuen, leeren Ordner handelt. Öffnen Sie ihn und drücken Sie Ctrl+V (Strg+V), um die Dateien einzufügen.

Damit ein Bildbetrachter die Bilder ordnungsgemäss anzeigt, müssen Sie die Dateien umbenennen. Die meisten davon – bzw. die hübschen Hintergrundbilder, die relevant sind – sind JPG-Dateien. Taufen Sie darum alle Dateien in diesem Ordner auf folgendem Weg in JPG-Dateien um: Gehen Sie im Windows-Explorer direkt im Ordner mit den Bilddateien zu Datei/Eingabeaufforderung öffnen/Eingabeaufforderung öffnen. Das öffnet ein Konsolenfenster.

Update 4.10.2019: Falls Sie im Datei-Explorer nur die PowerShell anstelle der Eingabeaufforderung antreffen, ist das auch kein Problem: Öffnen Sie eben die PowerShell, tippen Sie cmd ein, drücken Sie Enter. Schon versetzt sich die PowerShell in den Eingabeaufforderungs-Modus – und es kann mit der Anleitung weitergehen:

Tippen Sie nun folgenden Befehl ein und drücken Sie Enter:

ren * *.jpg