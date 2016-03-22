Windows 10: Standard-App für Bilder wurde zurückgesetzt

Beim Doppelklicken von Bildern sollen diese womöglich standardmässig in IrfanView erscheinen, nicht in der Windows-eigenen App «Fotos». Aber Windows scheint sich das nicht so recht merken zu wollen.

Lösung: Im Prinzip gibt es zwei Orte, an denen Sie festlegen können, welche Anwendung sich automatisch öffnen soll, wenn Sie eine Bilddatei doppelklicken. Prüfen Sie am besten beide.

Via Systemsteuerung: Öffnen Sie die Systemsteuerung, tippen Sie oben rechts standard in die Suche ein und öffnen Sie Standardprogramme/Standardprogramme festlegen. Klicken Sie in der linken Spalte auf die Anwendung, die Sie für die Bildanzeige auserkoren haben, zum Beispiel IrfanView. Nun gibts ja verschiedene Bilddateiformate, z.B. PNG, GIF, JPG und einige mehr. Wenn Sie IrfanView für ein ganz bestimmtes verwenden wollen – und die anderen einem anderen Programm überlassen möchten, greifen Sie zu Standards für dieses Programm festlegen. Sie erhalten darauf die Gelegenheit, die gewünschten Dateitypen anzuhaken.