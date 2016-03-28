Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
28. Mär 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: Taskleiste versteckt sich nicht

Man kann die Taskleiste automatisch ausblenden lassen, sobald der Mauszeiger ihren Bereich verlässt. Aber woran liegts, wenn sie doch nicht verschwindet?

Programme zu den Infobereichssymbolen beenden

© Quelle: PCtipp.ch

Bildschirme werden dem Kinoformat zuliebe im Verhältnis zur Höhe immer breiter – umso mehr möchte man gerne auch die Bildschirmhöhe bestmöglich nutzen. So könnte man etwa via Rechtsklick auf die Taskleiste deren Eigenschaften öffnen und im Reiter Taskleiste die Option «Taskleiste automatisch ausblenden» benutzen. Der Effekt: Die Taskleiste verzieht sich ab sofort. Sie taucht aber immer sofort wieder auf, wenn Sie die Maus zum unteren Bildschirmrand bewegen oder per Windowstaste das Startmenü öffnen.

Aber das mit dem automatischen Ausblenden funktioniert nicht immer. Hier die Tipps.

Lösung: Es gibt verschiedene Ansätze.

Meldungsfenster: Die Taskleiste ist auch dann immer sichtbar, wenn ein Programm Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Das kann kann ein gestartetes Messengerprogramm sein oder ein anderes Programm, das Ihnen gerne eine Meldung anzeigen möchte. Wenn Ihre Taskleiste also entgegen den Einstellungen mal nicht verschwindet, achten Sie doch mal darauf, ob darin irgendwo eines der Icons blinkt.

Programme zu den Infobereichssymbolen beenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Infobereichs-Icon: Obiges gilt nicht nur für die grösseren angehefteten Icons in der Taskleiste, sondern auch für die kleinen Symbole unten rechts im Infobereich. Manchmal haben auch die ein gewisses Mitteilungsbedürfnis. Und manchmal bringen sie auch völlig grundlos die Taskleiste zum Klemmen. Schliessen Sie via Rechtsklick und einem Befehl wie Beenden eins nach dem anderen. Sobald die Taskleiste wieder ordnungsgemäss verschwindet, haben Sie den Schuldigen gefunden.

Entweder ist es ein Bug – und Sie bekommen vielleicht bald ein Update des zugehörigen Programms. Oder Sie müssen damit leben, dass die Taskleiste klemmt. Oder Sie brauchen das Programm nicht im Infobereich: Klicken Sie mit Rechts auf die Taskleiste und öffnen die Eigenschaften. Im Reiter Taskleiste klicken Sie hinter «Infobereich» auf Anpassen. Knipsen Sie bei Benachrichtigungen und Aktionen jene Icons aus, die Sie nicht im Infobereich brauchen. Klicken Sie zusätzlich im oberen Bereich auf den Link Symbole für die Anzeige auf der Taskleiste auswählen

Ein- und wieder ausblenden: Der klassische Lösungsweg unter Windows schlechthin: Schalten Sie es aus und wieder ein. In diesem Fall die Taskleiste wieder einblenden: Rechtsklick auf die Taskleiste, Eigenschaften, das Häkchen bei «Taskleiste automatisch ausblenden» entfernen. Am besten Windows jetzt einmal neu starten und dann das Häkchen am gleichen Ort wieder setzen. 

Für Eilige: Manchmal reicht anstelle des Reboots auch der simple Neustart des Windows-Explorers, der unter Anderem auch für die Darstellung der Bedienoberfläche zuständig ist. Drücken Sie Ctrl+Shift+Esc (DE-Tastaturen: Strg+Umschalt+Esc), klicken Sie allenfalls auf Mehr Details. In der Prozesse-Liste klicken Sie mit Rechts auf Windows-Explorer und wählen im Kontextmenü den Befehl Neu starten

Falls noch nicht alle Windows-Updates installiert sind, lohnt es sich, nochmals nachzuschauen. In einem der Februar-Updates wurden auch ein paar Taskleisten-Bugs gefixt.

Kommentare

Windows Betriebssysteme Kummerkasten Monitore Software Windows 10 Zubehör Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare