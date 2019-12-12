Windows 10: Tastatur reagiert nicht – daran liegts

Sie wollen einen Text tippen, aber gewisse Tasteneingaben werden vom PC einfach ignoriert, oder er braucht ewig, um die Eingabe auf dem Bildschirm darstellen zu können? Vielleicht ist die Anschlagverzögerung aktiviert! Dann müssen die Tasten jeweils sehr lange gedrückt werden – ein Feature für langsame Tipper. So können Sie sie deaktivieren.