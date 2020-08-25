Windows 10: Timer setzen zum Herunterfahren

Führen Sie einen Rechtsklick auf den Desktop aus. Wählen Sie Neu, anschliessend Verknüpfung. Tippen Sie im Feld für den Speicherort genau folgende Zeichenfolge ein: shutdown.exe /t 300 /f /s Klicken Sie auf Weiter, tippen Sie einen Namen für die Verknüpfung ein (z.B. «in 5 Min. herunterfahren») und klicken Sie anschliessend auf Fertig stellen. Wenn Sie nun künftig einen Doppelklick auf die neue Verknüpfung ausführen, beginnt der Timer zu laufen. Nach Ablauf fährt das System herunter. Hierbei schliesst es alle noch laufenden Anwendungen ohne Rückfrage.

Hinweise: Die Zahl 300 bezieht sich auf die Anzahl Sekunden, in diesem Fall also 300 Sekunden (5 Minuten). Natürlich können Sie auch eine beliebige andere Zahl einfügen. Und es funktioniert auch mit Windows 7 und 8.

Der vorliegende Trick wurde mit Windows 10, Build 1809 getestet.